توتنهام يحسم موقفه النهائي من بيع نجمه إلى اتحاد جدة السعودي

حسم نادي توتنهام الإنجليزي موقفه النهائي من بيع نجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين إلى فريق اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.





ويسعى نادي اتحاد جدة السعودي إلى إبرام صفقة كبرى وضم نجم جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما اقترب من الإعلان الرسمي عن صفقة النجم الفرنسي نجولو كانتي قادمًا من تشيلسي.



وأشارت تقارير صحفية سعودية في وقت سابق إلى إن اتحاد جدة حسم صفقة نجولو كانتي كما أبلغ ليدز يونايتد بعدم رغبته في شراء أو تجديد إعارة الجناح هيلدر كوستا.



ويبحث اتحاد جدة السعودي عن تدعيم خط هجومه بنجم جديد بعدما نجح في التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

ودخل الكوري الجنوبي سون هيونج مين ضمن اهتمامات اتحاد جدة السعودي الذي يخطط لصفقات كبرى في الميركاتو الصيفي.



اتحاد جدة يغري سون هيونج مين



وكشفت تقارير صحفية إلى أن اتحاد جدة دخل في مفاوضات مع النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين من أجل إقناع بالرحيل عن صفوف توتنهام والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب شبكة "ESPN" العالمية فإن اتحاد جدة عرض راتبًا سنويًا على النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين تبلغ قيمته 30 مليون يورو في المواسم الواحد.

وحسم نادي توتنهام موقفه من الموافقة على رحيل النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين إلى اتحاد جدة السعودي.



ووفقا لما ذكرته الشبكة العالمية فإن توتنهام يريد التوقيع مع النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين لمدة 4 مواسم.





توتنهام يحسم موقفه من بيع سون







وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانوعبر صفحته الشخصية على “تويتر” أن إدارة توتنهام لن تفرط في النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين.



كما أشار إلى أن سون هيونج مين لا يرغب في ترك صفوف توتنهام هذا الصيف.









ويعد الجناح الكوري الجنوبي سون هيونج مين أحد أبرز لاعبي توتنهام حيث شارك مع الفريق الإنجليزي في 47 مباراة بمختلف المسابقات في موسم 2022-2023، وقد نجح في المساهمة بـ 20 هدفًا بعدما سجل 14 هدفًا وصنع 6 آخرين.