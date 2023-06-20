الحوار الوطني.. رائد سلامة: نحتاج إلى إعادة النظر في فلسفة عجز الموازنة

قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، إن الحديث في الكليات يوفر الوقت في الحديث عن التفاصيل، لافتا إلى أن المشكلات التي تمر بها مصر متشابكة فلا يمكن أن نفصل بين عجز الموازنة والتضخم وغيرها من مشكلات والظواهر المترتبة عليها.

جاء ذلك خلال بجلسة "إصلاح إدارة المالية العامة" شمولية الموازنة- ترشيد الإنفاق - تعزيز الايرادات) المدرجة على جدول أعمال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني،

وأكد أن نحتاج إلى إعادة النظر في فلسفة عجز الموازنة، وكيفية توزيع النفقات، لافتا إلى أن هناك بند يمسى بند الاحتياطات العامة وهو بند غامض داخل الموازنة وبه حجم كبير من المخصصات المالية.

وطالب بدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وتحويل نمط الاقتصادي من استهلاكي لتنموي، مؤكدا أن فرض ضريبة تصاعدية على دخول الأفراد وفقا للمادة (38) من الدستور لا يوجد به مشكلة مشيرا إلى أن ما يقال عن تأثير ذلك سلبيا على حجم الاستثمارات ليس صحيحا..

من جانبه عقب عبد الفتاح الجبالي المقرر العام للمحور الاقتصادي على كلمة رائد سلامة، بشأن فرض ضريبة تصاعدية على دخول الأفراد قائلا أن هذا يحدث بالفعل وتتوزع ما ببن 2.5% وصولا 27%.