التصريح بدفن جثمان شاب توفي تحت عجلات قطار شبين القناطر

صرحت جهات التحقيق فى شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، بدفن جثمان شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بالمنطقة اليوم الثلاثاء، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق .



تفاصيل وفاة شخص صدمه قطار بشبين القناطر



كانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية ،إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطريفيد ورود اشارة من المستشفى بوصول " محمود ع ا " 46 سنة جثة هامدة نتيجة حادث قطار فانتقلت قوة امنية من مباحث مركز شبين القناطر وتوصلت التحريات ان المتوفى كان يعبر شريط السكة الحديد عند منطقة ابو المعاطى دائرة مركز شرطة شبين القناطر فصدمة القطار ولقى مصرعة فى الحال.



علي الفور، تم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وامرت جهات التحقيق بدفن جثمان الشاب.

القبض علي المتهمين بقتل شخص في الخانكة

في واقعة اخري،نجحت مباحث مركز شرطة الخانكة، في القبض على 3 أشخاص قام أحدهم بقتل شخص وإلقاء جثته فى أحد المجارى المائية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمساعدة المتهمين الآخرين وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورورد بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة أحد الأشخاص بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث قادة مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجنى عليه كما أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لـ "إثنين منهم معلومات جنائية"

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه وإمتناع الأخير عن سداد ديونه فعقد العزم على إستدراجه لإرغامه على إعادة مستحقاته إستعان بالمتهمان الآخران وقاموا بإقتياده لمسكن أحدهم وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته التى أودت بحياته وعقب ذلك قاموا بنقل جثته داخل مركبة "تروسيكل" ملك أحدهم وتخلصوا منـها بإلقائها بمكان العثور، وتم بإرشاد المتهمين ضبط مركبة "التروسيكل المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.