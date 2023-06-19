عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، المتهم بالإتجار في المخدرات، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، للمتهم بالخانكة.

تفاصيل حكم السجن المؤبد للمتهم بالإتجار في المخدرات في الخانكة

وجاء الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحي حلمي ويصا ومصطفى أنور أحمد مؤمن، ووكيل النيابة أحمد كيلاني المهدي، وأمين سر مينا عوض ميخائيل،

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم18677 لسنة 2022 جنايات مركز الخانكة والمقيدة برقم 3493 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أنه في يوم 30/ 8 / 2022 بدائرة مركز الخانكة، تم ضبط عنتر علي عبدالمطلب 34 سنة عامل ومقيم حوض الزياتات القلج الخانكة.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز جوهر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حاز وأحرز جوهر الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف الأمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز جوهر الترامادول بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، حاز وأحرز جوهر الميثامفيتامين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما أنه حاز وأحرز بغير ترخيص اثنين فرد خرطوش، وعشر طلقات مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفي البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

تاجيل 3 متهمين في القناطر الخيرية

كما أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، محاكمة 3 متهمين بقتل شخص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة الخميس المقبل من دور يونيو الجاري للمرافعة والنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف فتحى ويصا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمى، وعمرو محمد عبد الوهاب مخلوق، وأمانة سر عاصم طايل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17246 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، المقيدة برقم 1836 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أنه فى يوم 30/ 5/ 2022، قتل كل من "محمد أ" 48 سنة موظف بهيئة النقل العام ومقيم فى قرية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، و"مصطفى م"، 35 سنة، صاحب مصنع مقيم فى عزبة سويلم قرية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، و"أحمد م"، 28 سنة عامل مقيم فى عزبة سويلم قرية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، المجنى عليه "أحمد سعيد محمد"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليه وأعدوا لذلك الغرض سلاحاً نارياً "مسدس" وذخائر موضوع الاتهامات التالية، وتتبعوا المجنى عليه حال استقلاله السيارة، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهمين الأول والثانى عدة أعيرة نارية صوبه فاستقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتى أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهم، قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

المؤبد للمتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة بالخانكة

كما عاقبت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، ، للمتهمين بالإتجار في الأقراص المخدرة بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بدائرة مركز الخانكة.

وجاء أمر الإحالة فى القضية رقم 12087 لسنة 2022جنايات مركز الخانكة والمقيدة برقم 2396 لسنة 2022كلي شمال بنها، قيام " مدحت م.ع"، و" هيمين ر.ه"، أنهما في يوم 24 / 5 /2022بدائرة مركز الخانكة، حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا الترامادول بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وقد طالب امر الاحالة بالقضية نأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم الثاني إحتياطيًا عقب الإفراج عنه في القضية المحبوس علي ذمتها وسرعة ضبط وإحضار المتهم الأول وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية.