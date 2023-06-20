طلاب الثانوية العامة بالمنيا: امتحان الفرنساوي " زي الميه"

أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوي"، وسط إجراءت مكثفة، ومتابعة مستمرة لغرف العمليات لمتابعة سير الإمتحانات.

وشهدت اللجان تواجد اولياء الأمور حول لجان الإمتحان فى حالة ترقب حتى خروج الطلاب من اللجان، وتباينت الاراء من طلاب الثانوية العامة في المنيا، لهذا العام الدراسي الجديد 2023، عن مستوى امتحان اللغة الفرنسية، الذي انعقد بعد امتحان اللغة العربية، و الذي عقد على مستوى الجمهورية، بجميع المحافظات.

كما سادت حالة من الفرح بين الطلاب بعد اداء امتحان اللغة الاجنبية الثانية، حيث أكد الطالب "احمد معروف " امام احدي اللجان، أن الإمتحان جاء مباشرًا ومن المنهج، ولكن المقالى كان يحتاج إلى وقت أطول عن المدة المحددة له، كما أن الإمتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ، ونتمنى أن تكون جميع الإمتحانات بهذا الشكل.

واضافت الطالبة "نرجس عبد الشهيد "، ان الامتحان جاء بصعوبة بسيطة في نصف الأسئلة ، والوقت كان ضيق للغاية للحل، ولكن الحمد لله .