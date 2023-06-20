الحوار الوطني.. ممثل اتحاد المستثمرات العرب تطالب بإعادة النظر في أوضاع المصانع المغلقة

طالبت هدى جلال ممثل اتحاد المستثمرات العرب في الحوار الوطني بضرورة الاتجاه نحو دراسة إعادة فتح وتشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة، كونها من الثروات المهدرة التي تمتلك إمكانيات مادية وبشرية وخبرات.

وأكدت جلال خلال كلمتها في الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص والخليج أن هذه الخطوة ستسهم في إحداث نقلة كبيرة في فتح أسواق تصديرية جديدة وتجويد المنتجات بمواصفات وجودة عالمية.

وأشارت ممثل اتحاد المستثمرات العرب إلى أهمية البحث عن مستثمرين خارجين وأن يكون هناك لجنة مشتركة بين الصناعات الناجحة لفتح أسواق خارجية جديدة، خاصة في السوق الإفريقي المستقبل الجيد لهاظ وهو ما سيسهم في تنشيط حركة الصادرات.

وأوصت بضرورة خلق الدعم الجيد للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير مزايا لها والتسويق لها وتنمية قدرتها على المنافسة.