الحوار الوطني.. أحمد جلال: الاتجاه نحو التصدير الحل الأمثل للانفتاح

قال الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنه إذا كان الغرض من التوجه لتشجيع الصناعة والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي هو الانفتاح على العالم أو زيادة للإنتاج، أو توفير عملة أجنبية أو جذب استثمارات أو تجويد الصناعات الموجودة، فالاتجاه نحو التصدير هو الحل الأمثل.

أحمد جلال: حسم فكرة التصدير للخارج والعمل عليها

وشدد جلال خلال كلمته باللجنة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار بالحوار الوطني، على نقل الفكر للانتاج للسوق الأجنبية وليست المحلية، مضيفا: “حاولنا تصنيع السيارات من الستينات حتى الآن، أنتجنا للسوق المحلي تحت حماية فكرية تسببت فى عدم انتعاش سوق السيارات، بعكس ما قامت بها دولة المغرب التي أصبحت من أكبر المصدرات للسيارات”.

وأكد أحمد جلال أن وفورات الحجم تنتج من زيادة الإنتاج مما يشكل تكلفة قليلة، وأن إنتاج جزء صغير يجعل التكلفة عالية، لابد من حسم فكرة التصدير للخارج والعمل عليها.