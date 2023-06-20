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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

نصيب الأرمل في معاش زوجته المتوفية

بوابة الوفد الإلكترونية

حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، النصاب المقرر لمستحقي المعاش بعد وفاة صاحب المعاش، مشيرة إلى أنه فى حالة وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه، يصبح للمستحقين عنه حق تقاضي المعاش، بدءا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

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أوضحت التأمينات، على موقعها الرسمي، أن مستحقي المعاش سواء للمؤمن عليه أو المؤمن عليها المتوفية، هم: الأرملة أو الأرمل، الأبناء، البنات، الوالدين، الإخوة، وكذلك الأخوات.

 

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فإنه يتم تقسيم المعاشات كالتالي:

أرمل فقط: يحصل على 3/4 المعاش بنسبة 75%.

أرمل وولد واحد أو أكثر: يحصل الأرمل على نصف معاش زوجته المتوفية، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

 

شروط استحقاق الأرمل معاش زوجته: 

ألا يكون الأرمل المستفيد متزوجا بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

أن يكون الزواج موثقًا، أو أن يكون الزواج ثابتًا وذلك بموجب حكم قضائي بات.

يُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج. ‌   

 

وتعتبر علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعي، وتتحدد هذه الفترة بمئة يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل .

 

 

 

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