تأمين اجتماعي ومعاش شهري.. خدمات مقدمة للمصريين بالخارج من هيئة التأمينات

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن المصريين بالخارج مهتمون بالحصول على تأمين اجتماعي من خلال هيئة التأمينات، سواء غير الخاضعين للتأمينات في دول العمل حتي يستفيدوا من مكافآت نهاية الخدمة ومعاش شهري يضمن حياة كريمة عقب العودة من الخارج، أو من المؤمن عليهم بالخارج والراغبين في استكمال التأمين بالهيئة عقب عودتهم.

ووجهت وزيرة الهجرة، رسالة للمصريين بالخارج حول الإجراءات التأمينية المتاحة وكيفية الاشتراك في الخدمات المقدمة، والتي يمكن الاطلاع عليها من هنــــــــــا.

ونظرًا لأن هناك الكثير من المصريين العاملين في الخارج يتسائلون عن كيفية الاشتراك في الخدمات المقدمة لهم، فنقدم في التقرير التالي كافة التفاصيل عن الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

أولاً يمكن الاشتراك في الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:-

- طباعة طلب الاشتراك من هنــا.

- إرساله إلى مكتب تأمينات العاملين المصريين بالخارج «مكتب مصر» وعنوانه 3 شارع الألفي القاهرة.

- في حالة وجود المصري بالخارج داخل مصر يمكن التوجه مباشرة إلى مكتب تأمينات مصر والحصول على طلب الاشتراك واستيفاء البيانات.

- اختيار قيمة الدخل الشهري الذي يؤدي على أساسه الاشتراكات من واقع جدول فئات الدخول الشهرية والذي يبدأ من 1400 جنيه إلى 9400 جنيه.

كما يلزم للاشتراك في الخدمات التأمينية للمصريين بالخارج، توافر المستندات الآتية:-

- صورة جواز السفر على أن يكون ساريًا.

- صورة موثقة من عقد العمل في الخارج أو مع المنظمة الدولية أو الإقليمية أو السفارة الأجنبية.

- صورة موثقة من عقد العمل على متن السفينة الأجنبية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- تقرير اللياقة الطبية.

ويجري مطابقة الصور بمعرفة السفارة أو القنصلية المصرية.

تسهيل آليات الاشتراك في الخدمات التأمينية

وقد جرت الفترة الماضية تسهيل آليات الاشتراك وزيادة قيمة التأمينات، وتخفيض مدة استحقاق المعاش بعد اشتراك 10 سنوات بدلا من 15 سنة، وإتاحة الاشتراك بمختلف العملات دون تحديد معملة معينة، وتحديد زيادة سنوية للمعاشات تصل إلى 15% وصرف منحة للوفاة ومصروفات الجنازة، وتعويضات إضافية في حالة العجز الكامل.

وقد جددت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، دعوتها للجاليات المصرية بالخارج، للاستفادة من الأوعية والحزم التأمينية التي تطرحها والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة الهجرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي إطار التوجيهات الرئاسية، للتوعية بحقوق الجاليات المصرية بالخارج، وتشجيعهم على الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي التي توفرها الدولة المصرية.

