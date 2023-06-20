بيراميدز يزاحم الزمالك ويهدد عودة نجم القلعة البيضاء

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي بيراميدز يزاحم الزمالك حاليا في استعادة طارق حامد لاعب وسط نادي الاتحاد السعودي ومنتخب مصر للدورى المصرى.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن بيراميدز يحاول حاليا إغراء طارق حامد للإنضمام للفريق عن طريق عرض دفع راتبه بالدولار وليس بالجنيه المصري.

وأتم شبانة أنه في حال إستقرار طارق حامد على إنهاء تجربته في الدوري السعودي سيواجه مغريات من بيراميدز والزمالك .. سواء كانت مادية من بيراميدز أو العودة للزمالك والإعتزال من الباب الكبير في نهاية مسيرته كأحد أهم لاعبي الوسط في تاريخ النادي.

في سياق مٌتصل، تدرب البنيني سامسون أكينيولا تدريبات تأهيلية مساء اليوم الثلاثاء في مران القلعة البيضاء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة .

تمرن اللاعب تدريبات تأهيلية متنوعة سواء داخل صالة الجيمانيزيوم أو بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت قيادة عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق.

وضع محمد أسامة،برنامجا تأهيليا خاصا للاعب لتنفيذه خلال الفترة الحالية بسبب الإجهاد العضلي الذي يعاني منه .

كشف طارق العشري، المدير الفني لفريق فاركو، موقف النادي من بيع محمود حمادة إلى الزمالك أو الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

محمود حمادة

وارتبط محمود حمادة بالرحيل عن فاركو بعد نهاية الموسم الحالي في ظل تألقه واعتماد روي فيتوريا، مدرب المنتخب الوطني، على اللاعب في وسط الملعب خلال الفترة الماضية.

وقال طارق العشري، في تصريحات إذاعية “ فاركو يفتح الباب أمام رحيل أي لاعب يأتي له عرض مميز ولكن مصلحة النادي في الأول، والكلام ليس فقط على محمود حمادة بل على جميع اللاعبين”.

وأضاف طارق العشري، "بالطبع نسمع عن مفاوضات الأهلي والزمالك لضم محمود حمادة ولكن مثلما قلت فاركو لن يقف في طريق أي لاعب ولكن مصلحة النادي في المقام الأول والآخر، وحتي الآن لم يأتِ للنادي أي خطاب رسمي للتعاقد مع اللاعب".

وأتم مدرب فاركو، “على الرغم من مفاوضات الأهلي والزمالك لضم محمود حمادة إلا أن اللاعب في كامل تركيزه مع الفريق ويخوض مرانه بشكل مميز”.

يستقبل ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وفاركو يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية، وستنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3/ 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.