معاقبة متهم بترويج الهيروين في مدينة نصر بالمشدد 6 سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهم بترويج الهيروين فى مدينة نصر بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل على خلفية اتهامه بتعاطي جوهر مخدر الهيروين.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 20090 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهم بتاريخ 14 نوفمبر الماضي، أحرز بقصديّ الاتجار والتعاطي جوهر مخدر الهيروين.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم داخل سيارته حال استنشاقه لمسحوق الهيروين المخدر، مستخدمًا عملة ورقية من فئة الجنيه الواحد، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 11 لفافة ورقية من ذات المخدر.

المُشدد 15 سنة لمُتهم بتقليد شعار الجمهورية

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ع.ع.ا" حاصل على دبلوم زراعه ومقيم بجرجا بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بتقليد خاتم شعار الجمهورية بدائرة مركز جرجا بسوهاج .

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2020 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتقليد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بمستشفى المنيل الجامعي بمستشفيات جامعة القاهرة بطريق الاصطناع على غرار الخاتم الصحيح، واستعمله بأن بصم به على المحرر المزور.

كما اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع مجهول فى إرتكاب تزوير فى محرر رسمي وهو التقرير الطبى المنسوب صدوره زورا إلى مستشفى المنيل الجامعى بمستشفيات جامعة سوهاج بطريق الاصطناع بأن اتفقا على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعده فى ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها ومهرها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بمستشفى المنيل الجامعى على خلاف الحقيقة وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.