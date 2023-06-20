آرسنال يقترب من ضم نجم أياكس

يتحرك نادي آرسنال الإنجليزي للتعاقد مع يوريان تيمبر مدافع أياكس أمستردام الهولندي، في الميركاتو الصيفي الحالي.



وقدم آرسنال عرضا رسميا من أجل شراء تيمبر بمبلغ 30 مليون جنيه إسترليني، فيما يرغب أياكس في بيع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه إسترليني للموافقة على الاستغناء عن اللاعب .





يوريان تيمبر مدافع أياكس أمستردام





ويتواجد تيمبر مع أياكس منذ عام 2014 وأندرج في الفئات السنية، حتى بات لاعبا أساسيا ولديه عقدا يمتد حتى عام 2025، وأصبح قريبا من الرحيل، حال توصل الناديين لإتفاق، وسط موافقة على الشروط الشخصية أزمة مع آرسنال.



وبات تيمبر لاعبا دوليا مع منتخب هولندا منذ صيف 2021، وخاض 15 لقاء دولي، ولعب مباريات الدوري الهولندي كاملة هذا الموسم، في 34 لقاء، وأحرز هدفين وصنع آخرين واستطاع الخروج بنظافة شباك في 9 لقاءات.



ويبحث نادي آرسنال الإنجليزي عن تدعيم صفوفه بصفقات قوية، وبات النادي اللندني من التعاقد مع المهاجم الألماني كاي هافيرتز، نجم تشيلسي، لكن حتى الآن لم يتم شيء بشكل رسمي.



أرسنال يقترب من ضم هافيرتز لاعب تشيلسي



اقترب نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم من التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز لاعب خط وسط تشيلسي.

وأكدت تقارير إعلامية، أن هافيرتز وأرسنال اقتربا من الاتفاق على الشروط الشخصية، وأن أرسنال مستعد لتقديم عرض ثاني لتشيلسي بعد رفض العرض الأول.



وقالت تقارير أن تشيلسي يريد 87 مليون يورو (95 مليون دولار) للاستغناء عن هافيرتز "24 عاما" الذي سجل هدف الفوز لتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 أمام مانشستر سيتي ولديه عقد حتى 2025 مع تشيلسي.

وأبلغ هافيرتز مسؤولي تشيلسي برغبته بالرحيل، بعد موسم ضعيف .

كما يسعى أرسنال أيضا للتعاقد مع ديكلان رايس من ويستهام لتدعيم صفوف الفريق، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.

ودخل نادي آرسنال في مفاوضات قوية مع إدارة تشيلسي من أجل التعاقد مع النجم الألماني هافيرتز وبات الجانرز قريبا من الاتفاق على الشروط الشخصية للاعب ، ويستعد لتقديم عرض كبير بعدما رفض البلوز العرض الأول.

وتابعت التقارير، أن تشيلسي طلب 87 مليون يورو من أجل بيع هافيرتز، وسط رغبة اللاعب الألماني في الرحيل عن صفوف البلوز.



