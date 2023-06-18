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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أرسنال يوافق على رحيل ثنائي الفريق ويحدد البدلاء

أرسنال
أرسنال

وافق فريق نادي أرسنال على رحيل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي، والدعم بعناصر جديده في الموسم المقبل 2023-2024.

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ويستعد الجهاز الفني لنادي أرسنال لإجراء الكثير من التعديلات على تشكيل الفريق قبل الموسم الجديد، ومن بين الخطط هو الدعم الكبير في وسط الملعب بالأخص، بالإضافة إلى الجانب الدفاعي.

ثنائي أرسنال يقترب من الرحيل

ويقترب الثنائي توماس بارتي وجرانيت تشاكا من الرحيل عن صفوف الجانرز في الميركاتو الصيفي الحالي، ووضعت إدارة الفريق اللندني خطة للدعم بعد الرجوه للجهاز الفني الذي قرر رحيل كبار السن والتعاقد مع لاعبين أصغر.

وتستعد إدارة أرسنال للاستفادة من توماس بارتي من خلال بيعه هذا الصيف، والحصول على مبلغ جيد يتم تمويله في صفقة أخرى للجانرز بلاعب صغير السن، كما هو الحال بالنسبة للاعب جرانيت تشاكا.

ينتهي عقد تشاكا مع أرسنال في يونيو من عام 2026، ويتبقى له 3 مواسم مع الفريق، بينما على الجانب الأخر انتقل بارتي للجانرز في صيف 2020، ويتبقى له موسم مع الفريق.

أرسنال يحدد بدلاء تشاكا وبارتي

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ومن المتوقع أن يرحل جرانيت تشاكا عن أرسنال لصفوف فريق باير ليفركوزن الألماني، على أن يحصل أرسنال على مبلغ 13 مليون جنيه إسترليني، بينما قد ينتقل بارتي للدوري الإيطالي عبر بوابة نادي ميلان.

ومن المتوقع أن يكون اللاعب ديكلان رايس نجم فريق وست هام يونايتد مويسيس كايسيدو نجم فريق برايتون، هم بدلاء تشاكا وبارتي في انتقالات يونيو الجاري.

عاني بارتي من مشاكل بدنية أثرت على مستواه في البداية، والتي كانت سببًا في هبوط مستوى اللاعب الغاني الدولي في النصف الثاني من الموسم الماضي، ليخسر مكانه في التشكيل الأساسي لصالح جورجينيو.

 

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