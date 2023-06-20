الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات على رئيس مخابرات ورئيس وزراء الكونغو

اصدر الاتحاد الأوروبي، قرارًا بسحب كلا من كاليف موتوندو، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الكونغولية، ونائبه إيمانويل رمضان شاداري، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، من قوائم العقوبات الخاصة به بعد 6 سنوات.

الاتحاد الأوروبي

وأوضح مجلس الأتحاد الأوروبي، في بيان صحفي له، أن قرار سحب رئيس المخابرات السابق ونائبه من قائمة العقوبات، جاء ذلك في ضوء الأحكام ذات الصلة الصادرة عن المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي

استمرار الهيئة الأتحاد الأوروبي، علي فرض العقوبات علي 15 كونغولي آخر، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء السابق للداخلية إيفاريست بوشاب، والنائب الفخري جاستن بيتاكويرا والجنرال أميسي كومبا ، المفتش العام الحالي للجيش.

وقال المجلس، في بيان له، إنهم علي إستعداد لإدراج أولئك الذين يستغلون هشاش الوضع في الدولة، بهدف استغلال الموارد الطبيعية والحياة البرية عن طريق تجارة غير مشروعة.

الاتحاد الأوروبي

فرض الاتحاد الأوروبي، في 2001-2018 معاقبة الشخصيتين المقربتين من الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وفي ديسمبر 2019 ومايو 2017، فرض عليهما عقوبات بسبب تورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ودورهما في عرقلة العملية الانتخابية التي أدت إلى تأجيلها لمدة عامين، المقرر إجراؤها كان في ديسمبر 2016.

في نهاية عام 2019 ، قرر الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على المتحدث باسم الحكومة السابق ، لامبرت ميندي ، والرئيس السابق للأمن الداخلي داخل الوكالة الوطنية للطاقة ، روجر كيبيليسا.

وقع بينتو كيتا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية، وساما لوكوندي رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، خطة انتقالية تُنظم عملية انسحاب تدريجي لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام العاملة في الكونغو منذ أكثر من 20 عاما.

وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، فمن المقرر أن تُنهي البعثة (مونوسكو) انسحابها الكامل من الأراضي الكونغولية بحلول عام 2024، مشيرا إلى أن البعثة أمامها أكثر من عامين لمغادرة الكونغو الديمقراطية تدريجيا لتُنهي بذلك وجودها الذي دام لأكثر من 20 عاما.

ومن جانبه، قال وزير التخطيط الكونغولي كريستيان مواندو، عضو مجموعة العمل التي تأسست في شهر يوليو الماضي من أجل هذه المهمة، "لقد اتفقنا على اجتياز عدة مراحل من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان وبات بين أيدينا حاليا".

وأضاف أن خطة الانسحاب التدريجي تتضمن عددا من المؤشرات التي ستخضع لتقييم مجلس الأمن الدولي قبل البدء في تنفيذها.



يُذكر أن (مونوسكو) تشكلت في 30 نوفمبر عام 1999 بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 12792 من أجل إرساء السلام في هذه الدولة وخلال حرب الكونغو الثانية التي استمرت من عام 1998 إلى عام 2002 ويبلغ عدد قوات البعثة الأممية، التي تتخذ من العاصمة كينشاسا مقرا لها، 19 ألف جندي كما أسست البعثة محطة "راديو اوكابي" الإذاعية.