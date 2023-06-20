السعودية تشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف السودانية بحماية المدنيين

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الأمير فيصل بن فرحان أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مبينة أن الوزير جدد دعوة المملكة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.

وجرى خلال الاتصالين الهاتفيين بحث مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية السعودي أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء.

كما جدد الأمير فيصل بن فرحان، "دعوة السعودية بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق".

أهمية الحوار السياسي

وفي وقت سابق، أفاد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، عبدالمحسن بن خثيلة، في كلمته بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي بدأ أعمال دورته الثالثة والخمسين، وستستمر حتى 14 يوليو المقبل، فيما عقد المجلس في أول أيام الدورة حوارًا تفاعليًا مُعززًا عن حالة حقوق الإنسان في السودان.

حثتْ المملكة في كلمة ممثلها أطراف النزاع على الحوار، والسعي إلى التهدئة وتوحيد الصف للحفاظ على وحدة السودان وأمن شعبه ومقدراته، إذْ أشار مندوب المملكة إلى مُواصلة الرياض والولايات المتحدة تيسير المحادثات السياسية في مدينة جدة للوصول إلى وقف لإطلاق النار، وتقريب وجهات النظر في النزاع، بهدف تخفيف المُعاناة عن السودانيين وإنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.

وأكد المتحدث أن المملكة كانت حاضرة لتخفيف مُعاناة الشعب السوداني عبر تقديم مساعدات متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وذلك مُنذ بداية الأزمة في السودان وبتوجيهات الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تستهدف المساعدة على مواجهة آثار وتداعيات هذه الأزمة.

من جهتها، أكدت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة، ميشيل تايلور، في بيان مشترك نيابة عن بلدها والمملكة العربية السعودية، تضامن البلدين مع شعب السودان، ودعوتهما بصفتهما ميسران لإعلان جدة، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار.



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