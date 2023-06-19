العنف الجسدى يجتاح السودان والنساء أول الضحايا .. تقرير خطير للأمم المتحدة

الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ فترة طويلة، تسببت في الكثير من الأضرار وزيادة أعمال العنف، وخصوصا العنف الجسدى ضد المرأة الذي بات منتشرا في السودان.

العنف الجسدى ضد فتيات السودان

كشفت الأمم المتحدة، عن تسجيل 53 حالة عنف جسدى لأكثر من 53 امرأة وفتاة في السودان، وذلك منذ بداية عملية القتال بين الجانبين في السودان منذ منتصف أبريل الماضي، وذلك حسبما أعلنت الأمم المتحدة.



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وأوضح فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أنه تلقى تقارير عن أعمال عنف جسدى ضد ما لا يقل عن 53 امرأة وفتاة في الصراع السوداني، موضحًا أن هناك ما بين 18 و20 امرأة تعرضن للعنف الجسدى.

وأشار "تورك"، بعد تلقي مكتبه لتقرير عن أعداد ضحايا العنف الجسدى في السودان، موضحًا أنه مصدوم من كثرة مشاهد العنف الجسدى ضد النساء والفتيات.

كما حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من انحدار وغرق السودان في موجة عنف شديدة تكون نهايتها دمار البلاد بسرعة غير مسبوقة.

وفي نفس السياق، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أنه عندما جرى تعيينه بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة، قبله بشرط أن يكرس جهده واهتمامه بالسلام في السودان، وأن يكون هذا الجهد للمساهمة في إيقاف الحرب في البلاد.

وتابع عقار خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أمس الأحد، أنه عمل دوما على إحلال السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدته، مشددًا على أنه لم يتخلَ عن هذا المبدأ، موجها الشكر لمصر على استضافة الشعب السوداني في الأونة الأخيرة.

ودعت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في السودان، مانديب أوبراين، أمس الأحد، دول العالم، بجمع 100 مليون دولار؛ لدعم السودانيين في أزمتهم خصوصًا الأطفال.

أزمة أطفال السودان

وقال ممثلة الأمم المتحدة، إن "أزمة السودان أزمة أطفال"، وأن ملايين الأطفال السودانيين تحت حصار الجوع والمرض.