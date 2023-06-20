الإيقاع بـ3 مُتهمين بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية".

تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام

وجاء ذلك لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصة الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات الدولية والإعلان عن كون تلك الشهادات معتمدة من الجهات المختصة"على خلاف الحقيقة".

كما حصلوا على مبالغ مالية كبيرة نظير الشهادة الواحدة من راغبى الحصول عليها مما مكنهم من تكوين ثروة مالية جراء إرتكابهم ذلك النشاط المؤثم، وقيامهم بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى (تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بـ (15 مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط سيدة تنصب على المواطنين

وفي سياقٍ مُتصل، كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 4 مواطنين "مقيمين بمحافظة كفر الشيخ" بتضررهم من إحدى السيدات، لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين قيام مالكة محل لتجارة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية مقيمة بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ، بممارسة نشاطاً إحتياليـاً مـمـا مـكـنـها مـن الإستيلاء على مبلغ (5,5 مليون جنيـه مصرى) مـن المُبلغين، وتوقفت عـن سـداد أصـول المبالغ، والأرباح المتفق عليها.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل الوصول لمُجتمع أكثر أماناً، ويأتي ذلك بتكثيف الحملات الأمنية التي تهدف لضبط كافة أشكال المخالفات.