الداخلية تضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الشرقية

نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية،في القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصصا فى سرقة الدراجات النارية بالزقازيق.

الداخلية ..تضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية فى الشرقية

كما رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تعليق مدعوم بمقطع فيديو بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية مملوكة لأحد الأشخاص حال توقفها أمام أحد المحال التجارية بالشرقية.

وتبين بالفحص أنه تلقى قسم شرطة أول الزقازيق بلاغا من والدة الشاكى بسرقة دراجة نارية ملكها حال توقفها أمام أحد المحلات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصان – مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)، وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها، وكذا مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الدراجة النارية لمالكتها وتولت النيابة العامة التحقيق.

في واقعة اخري ؛كشفت المتابعة الأمنية بوزراة الداخلية ، ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام أحد الأشخاص بتعذيب "كريمتها- مُقيمة بمحافظة السويس"، محدثاً إصابتها بجروح وحروق .

تبين بالفحص، أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين بالسويس من "ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم"، وبصحبتها نجلتها "سن عامين"، بتضررها من قيام "زوجها "له معلومات جنائية"، مقيم بذات العنوان"، بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه بمحل سكنه وبحوزته (كمية من الشابو) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإحداث إصابتهما، وكذا حيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأمن يكشف تفاصيل قيادة طفل سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية

كشفت الجهود الأمنية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع "فيسبوك" من مقطع فيديو يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى برفقة والده معرضاً حياته والآخرين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة)، "منتهية التراخيص" وباستدعاء المذكور وسؤاله عن الواقعة أقر بتعرضه لحالة إعياء، مما دعاه لترك نجل شقيقه يقود السيارة لتوصيله لمنزله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.