6 شهداء فلسطينيين بنيران الاحتلال فى جنين وحملة اعتقالات بالضفة الغربية

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الاقتحام الذي نفذته قوات الاحتلال أمس الإثنين في جنين، إلى 6 شهداء بينهم طفل، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد أمجد عارف فياض أبو جعص (48 عامًا) متأثرًا بجروحٍ خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن.

وفي بيان مقتضب مشترك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطة الحدود إن القوات دخلت جنين لاحتجاز فلسطينيين مطلوبين، مشيرًة إلى أنه خلال النشاط وقع تبادل مكثف لاطلاق النار بين القوات ومسلحين في المنطقة، وألقيت أعداد كبيرة من العبوات الناسفة على القوات، وردت القوات بالذخيرة الحية، مضيفا أن عدة مشتبه بهم أصيبوا.

عدوان إسرائيلي على جنين

وفي تصعيد جديد غير مسبوق منذ سنوات، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على مواقع في مخيم جنين بالضفة الغربية، بعد أن داهمت حي الجابريات في المخيم الاثنين وحاصرت أحد المنازل لمطاردين تتهمهم بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات إطلاق نار.

فيما دارت اشتباكات عنيفة في أرجاء المخيم، حيث اعتلى قناصة إسرائيليون أسطح المنازل لاستهداف مقاتلين فلسطينيين.

كما أشار إلى أن مروحيات أباتشي إسرائيلية قصفت جنين للمرة الأولى منذ 22 عاماً. وأضاف أن إسرائيل دفعت بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى جنين.

في المقابل، رد المسلحون الفلسطينيون عبر إطلاق الرصاص، وعبوات ناسفة محلية الصنع، كانوا قد زرعوها في أزقة المخيم والشوارع المحيطة.

ما أدى إلى إصابة 6 جنود إسرائيليين، ودفع القوات الإسرائيلية إلى الاستعانة بمروحيات لنقلهم.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا التصعيد الخطير، داعية إلى وقفه في الحال.

أتت تلك الاشتباكات، فيما يتصاعد التوتر بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية لاسيما بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد على خطط لبناء 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة، وإدراجها على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي الذي يجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن 1332 وحدة سكنية فقط جاهزة للموافقة النهائية، فيما لا يزال الباقي يخضع لعملية الموافقة الأولية.

ما دفع السلطات الفلسطينية للرد على هذا القرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها ستقاطع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي كان من المقرر عقده اليوم الاثنين.

ومنذ توليه السلطة في يناير الماضي (2023)، وافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إنشاء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية جديدة معظمها في عمق الضفة الغربية.

كما شهد عهد حكومته القصير اشتباكات عدة مع الفلسطينيين لاسيما في جنين، وغزة.

تنديدات عربية

وأعربت مصر عن إدانتها الشديدة لاعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرة من أخطار استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت مصر إلى أن مثل هذه الاعتداءات ستؤدي إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة.

كما أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها من خلال عمليات القصف الجوي وإطلاق النار، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات، فقد دعت وزارة الخارجية، في بيان لها، السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف تصاعد التوتر والدفع بإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جهتها، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الواسع والمتواصل على مدينة جنين ومخيمها وما يرتكبه جيش الإحتلال من جرائم مستخدماً صنوف الأسلحة والمروحيات العسكرية في قصف المدنيين وإيقاع المزيد من الضحايا بين شهيد وجريح إلى جانب تدمير البيوت والممتلكات.

وأضاف الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، أن هذا العدوان على جنين صباح اليوم يأتي إستمراراً وتصعيداً للعدوان الإسرائيلي والحرب المفتوحة التي تشنها سلطات الإحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وموارده الحياتية وحقوقه الوطنية والإنسانية بما فيها ذلك القرار البالغ الخطورة الذي إتخذته الحكومة الإسرائيلية بالأمس بشأن تسريع التوسع الإستعماري الاستيطاني بمنح الوزير الإرهابي سموتريتش الصلاحيات المطلقة والتي تشمل بناء المستوطنات الإستعمارية وتنظيم البؤر الاستيطانية، وذلك بهدف تسريع خطوات الضم الزاحف للضفة الغربية والتهويد والتطهير العرقي الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني بإنتهاك صارخ للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وإمعان في تحدي إرادة المجتمع وتقويض أي أفق لفرص تحقيق السلام.

وحمل الأمين العام المساعد في تصريح له اليوم، الحكومة الإسرائيلية تبعات وتداعيات هذا العدوان الشرس والشامل على الشعب الفلسطيني وهذا التمادي المستمر بإرتكاب المزيد من الجرائم بما فيها جرائم الإستيطان وإرهاب المستوطنين، داعيا المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته وهيئاته إلى التحرك الفوري للتصدي لمحاولات الحكومة الإسرائيلية اليمنية إلى إشعال المنطقة وإغراقها في دوامة من الفوضى والعنف .

كما تؤكد الأمانة العامة، على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والانتقال بها إلى التطبيق الفعلي عبر ممارسة المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديدا لاختصاصاته وتحمل مسؤولياته والزام سلطات الاحتلال بقراراته التي ينبغي انفاذها على نحو عاجل يضع حدا لحالة العجز والمعايير المزدوجة التي تشجع سلطات الإحتلال على مواصلة وتصعيد عدوانها.

حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد محمود عوض عقب اقتحام منزله في بيت أمر شمال الخليل، والشاب محيي الدين الشراونة من دورا بالخليل.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قوات الجيش الليلة الماضية 6 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية.

وفي القدس المحتلة، ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

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