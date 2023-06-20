توريد 258 ألفً و490 طن قمح في كفرالشيخ

بنسبة 94% من خلال 22 منفذًا

أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين ، الثلاثاء، ارتفاع كميات محصول القمح المحلي الموردة من المزارعين في المحافظة، سواء ما تم توريده داخل المحافظة أو ما تم نقله خارجها من أقماح ضمن المساحة التي تمت زراعتها بقرى ومراكز المحافظة، بإجمالي 215 ألف فدان بجميع المراكز، بإشراف وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة الدكتور ناجح غربية، ووكيل وزارة التموين المحاسب عماد حبيب.

أوضح المحافظ إن جملة ما تم توريده حتى الآن بلغ 258 ألف و490 طنًا و211 كيلو قمح بنسبة توريد 94%، مشيرًا إلى أن جملة ما تم توريده داخل 22 موقعًا بالمحافظة بلغ 200 ألف و 101 طن و386 كيلو جرامًا، والمنقول خارج المحافظة، 47 ألفً و45 طنًا و920 كيلو، وما تم توريده ونقله للإكثار"التقاوي"، 10692 طنًا، بإجمالي: توريد 258 ألفا و 490 طنا و 211 كيلو قمح محلي.

وأشار "نور الدين"، إلى الانتهاء من حصاد جميع زراعات القمح على مستوى المحافظة هذا العام والبالغ مساحتها 215 ألف فدان بمراكز المحافظة المختلفة وتم الانتهاء من تجهيز الأرض وإعادة زراعتها بمحصول الأرز، مشيرا إلى وجود متابعة يومية لعمليات التوريد من قبل مسئولي التموين من خلال 22 منفذًا؛ لضمان تحقيق الكميات المستهدفة من التوريد هذا العام.