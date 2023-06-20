ضبط 400 كيلو من اللحوم والدهون الفاسدة بالإسماعيلية

تمكنت أجهزة الرقابة التموينية بالإسماعيلية، من ضبط 400 كيلو من اللحوم والدهون الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى ثلاجات المنافذ.

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن هناك تعليمات صارمة بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن الأطعمة والمواد الغذائية؛ لضمان تقديم منتجات آمنة للمستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، متمثلة في إدارة تموين المركز، مدعومة بقوات شرطة مباحث التموين بالمحافظة، بتنفيذ حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٥ مخالفة تموينية، منها ضبط ثلاجة غير مرخصة، بها حوالي ٤٠٠ كيلو من اللحوم والدهون الفاسدة ومنبعث منها رائحة كريهة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالكشف الظاهري، وغير مدون عليها أي بيانات تفيد مصدرها وتواريخ إنتاجها وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وتحرير عدد 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)، وتحرير عدد 12 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، كما تم ضبط مصنع ملابس غير مرخص، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجَّه بشارة، ضرورة استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية بكافة أرجاء المحافظة.