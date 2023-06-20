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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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منتدى إعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار في مصر

منتدى إعادة هيكلة
منتدى إعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار في مصر

افتتحت فعاليات المنتدى الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار في مصر، والذي تنظمه وزارة العدل المصرية، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة أنسول الدولية.

وسلط تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على فعاليات المنتدى، والذي شهد حضور العديد من الوفود العربية والدولية،واكد جاريت بايلي، السفير البريطاني في مصر، أن الهدف الرئيسي للمنتدى أن يكون هناك حوار بين مصر والبنك الدولي ودول المنطقة، بغية تقوية القوانين والهيكل النظامي المُشجع للاستثمار.

منتدى إعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار في مصر

وأشار إلى أن السير في هذا الطريق سيُسهم بشكل رئيسي في تحقيق نموٍ أكبر وتنمية مُستدامة في العديد من البلدان المتبعة لهذا النهج الاقتصادي التطويري.

وأعرب سكوت أتيكنز، رئيس منظمة أنسول إنترناشونال، عن أمنياته في أن يُسهم المنتدى في تعزيز النتائج الاقتصادية والنقاش البنّاء مع الشركات المختلفة؛ من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا.

 

منتدى إعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار في مصر

ورأت حمدة السويدي، رئيسة دائرة الإفلاس بمحاكم دبي، أن المنتدى يُمكن أن يُسهم في معالجة أوجه النقص الاقتصادية الموجودة فعليًا، والتي تتمثل في عرقلة الأعمال، مُضيفة أن المنتدى يمثل فرصة أيضًا لمناقشة كيفية تسهيل التجارة، وآلية بناء خطة لإعادة الهيكلة ودفع عجلة الاقتصاد.

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