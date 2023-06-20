27.9 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى شهر

ارتفاعا كبيرا حققته إيرادات قناة السويس في شهر أبريل الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت إيرادات قناة السويس نحو 27.9 مليار جنيه في أبريل الماضي، مقابل 25.7 مليار جنيه في شهر مارس السابق له بزيادة بلغت 2.2 مليار جنيه.

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ويواصل منحنى إيرادات قناة السويس الارتفاع منذ بداية العام الجاري، حيث ترصد البيانات تحقيق عائدات قناة السويس مستوى 25.7 مليار جنيه في شهر مارس الماضي، بينما كانت نحو 22.7 مليار جنيه في شهر فبراير السابق له.

إيرادات قناة السويس

وتحقق عائدات قناة السويس مستويات قياسية منذ بداية العام الماضي 2022 وحتى الآن، على الرغم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، حيث يشير تطور عائدات القناة الواردة في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء إلى أن مؤشر العائدات ارتفع من 8.6 مليار جنيه في فبراير 2022 إلى 10 مليارات جنيه في مارس التالي له، وواصل المؤشر الارتفاع التدريجي ليصل إلى 11.6 مليار جنيه في أبريل الماضي، ثم إلى 12 مليار جنيه في مايو الماضي، و12.3 مليار جنيه في يونيو الماضي، والارتفاع إلى 13.3 مليار جنيه في يوليو الماضي.