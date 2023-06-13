وفود ناصر الدولية تشيد بهيئة قناة السويس

فاعليات النسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية

زار وفود شبابية مشاركة في الدفعة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية، مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وكان من ضمن حضور زيارة هيئة قناة السويس، المنعقدة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الشباب والرياضة، والتى تهدف إلى التعرف على مستجدات المشروعات التنموية بمنطقة قناة السويس، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وحسن غزالي منسق عام منحة ناصر للقيادة الدولية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة وهيئة قناة السويس، والإعلاميين والصحفيين.

رحب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والوفود الشبابية المشاركة في منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الرابعة، معرباً عن سعادته لوجود هذه الكوكبة من الكوادر الشابة وقيادات المستقبل بقناة السويس ضمن فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية.

وأكد على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها القناة لحركة التجارة العالمية، مما جعلها محور اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقبلة المشروعات التنموية الكبرى.

وقدم رئيس هيئة قناة السويس عرضًا تقديميًا حول قناة السويس تضمن سرد تاريخها، ومراحل تطويرها المختلفة، وأهميتها لحركة التجارة العالمية، ونظام الملاحة بها، وإلقاء الضوء على المزايا الملاحية التي حققها مشروع قناة السويس الجديدة، وأبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي ورفع قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة، بالإضافة إلى رفع تصنيف القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مشيراً إلى أن تاريخ قناة السويس يحكى كفاح ونضال الشعب المصري لمدة عشر سنوات في حفرها وحتي الافتتاح، مؤكداً علي أن أي مجري ملاحي يخلق علي ضفافه حياة.

وتطرق "ربيع" خلال حديثه إلى حفر قناة السويس الجديدة، ونظام الملاحة بها موضحاً أنه يبلغ طولها ٧٢ كم، وعمقها ٢٤ متراً بعرض ٤٠٠ متر، ويمكنها استيعاب سفن ذات غاطس ٦٦ قدم، وأنه شارك فيها ٤٥ كراكة كأضخم مشروع تكريك في العالم حسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأوضح"ربيع"، أنه قد شارك في مشروع حفر قناة السويس الجديدة عدد ٥٠ ألف عامل وموظف، وأنه تم تنفيذ المشروع بالكامل في ٣٥٤ يوم أي قبل الموعد المحدد بأحد عشر يوما كاملين بعد أن تم جمع ٦٤ مليار جنيه مصري في ثماني أيام فقط وتمويلها.

وأشاد بالشعب المصري ودوره في تمويل هذا المشروع الضخم ثم عرض فيلم يتضمن لقطات حية من شراء للمواطنين لشهادات قناة السويس ومشاركتهم في هذا العمل الوطني من أجل دولتهم الحبيبة مصر وثقة في قائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول "ربيع" بيان لحركة الملاحة في قناة السويس في أعوام ٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢ حيث ارتفعت أعداد السفن من ١٨٨٣٠ سفينة في عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٦٩٤ سفينة في عام ٢٠٢١ ثم إلى ٢٣٨٥٣ سفينة في عام ٢٠٢٢ كما ارتفعت الحمولات والعائد بالدولار خلال تلك السنوات، وأيضا واصلت الارتفاع في الربع الأول المتمثل في الشهور من يناير إلى مارس من العام الحالي ٢٠٢٣.

وأكد الفريق ربيع علي حرص قناة السويس على الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة للسفن العابرة من خلال تبني استراتيجية شاملة للتطوير تعتمد على أربعة محاور أساسية تشمل تطوير المجرى الملاحي للقناة وتحديث الأسطول البحري بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتنويع مصادر الدخل.

وتحدث "ربيع" خلال كلمته إلى المشاركين في منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الرابعة، عن تأثير جائحة كورونا على سلاسل الإمداد العالمية، والسياسات التسويقية المرنة التي استخدمتها هيئة قناة السويس أثناء الجائحة، والأدوار التي قامت بها الهيئة حتي نجحوا في الحفاظ علي معدلات، عبور السفن بالرغم من تأثير جائحة كورونا علي الاقتصاد العالمي مقارنة بالطرق البديلة حيث تعاملت الهيئة أثناء الجائحة بنهج استباقي، ومرونة تامة بانتهاج سياسات تسويقية مرنة للحفاظ على العملاء من الخطوط الملاحية وجذب عملاء جدد، وهو النهج الذي حظى بإشادات دولية عديدة من مؤسسات ملاحية دولية.

وأضاف أنه كان هناك تعاون في نقل البحارة العالقين خلال مدخلي قناة السويس الجنوبي والشمالي ثم استمع المشاركون إلى عرض عن ملحمة تعويم سفينة الحاويات البنمية والجهود التي بذلتها الهيئة في هذا الإطار، مشيراً إلى أن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN التي برهنت للعالم أجمع أهمية قناة السويس، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك قدرة المصريين على إدارة هذا المرفق الملاحي الحيوي، مشيداً بدور وبسالة وقدرات المرشدين المصريين خاصة أثناء موجة الطقس السيئ التي حدثت في مارس ٢٠٢٠، وعرض الجوائز التي حصلت عليها هيئة قناة السويس.

ومن ناحيته قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على استضافة الوفود الشبابية المشاركة في النسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية، لزيارة المرفق الملاحي الأهم عالميا مشيراً إلى دور شباب القارة السمراء في التنمية، وجهود الوزارة في تنفيذ فعاليات وأنشطة للشباب الأفريقي.

وأضاف "صبحي" أن مصر استعادت دورها الطبيعي دوليا وإقليميا بفضل المجهودات الكبيرة والخطوات القوية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعادة رسم السياسة الخارجية المصرية وخاصةً على المستوي الافريقي، ووجه وزير الشباب والرياضة، الشكر للفريق أسامة ربيع علي الجهود المثمرة خلال الفترة الماضية، قائلا لوفود منحة ناصر الدولية: "فتحنا كافة النوافذ للوفود في مصر لتحقيق أهدافها برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حفر القناة الجديدة في سنة واحدة بكوادر وسواعد مصرية بمثابة الإعجاز.

وأختتم لقاء الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والقيادات الشبابية المشاركة في منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الرابعة، بتقديم الفريق أسامة ربيع درع هيئة قناة السويس إلي وزير الشباب والرياضة، كما أهدي الدكتور أشرف صبحي هدية تذكارية إلى رئيس هيئة قناة السويس.

وتضمنت زيارة القيادات الشبابية المشاركة في منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الرابعة، إلى قناة السويس، تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع تضمن تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة.

ومن ناحيتهم أعربت القيادات الشبابية المشاركة في منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الرابعة، عن سعادتهم البالغة بزيارة قناة السويس المرفق الملاحي الأهم عالمياً ضمن فاعليات المنحة.

مشيدين بقناة السويس الجديدة التي تم حفرها في وقت قياسي في سنة واحدة بكوادر وسواعد مصرية، وتمنوا النجاح والازدهار لجهود تطوير هذا المرفق الملاحي الهام، معربين عن امتنانهم لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المبادرة الكريمة، التي أكسبته المزيد من الخبرات والأصدقاء من مختلف دول العالم، هذا وقد قاموا بألتقاط العديد من الصور التذكارية والفيديوهات المرئية خلال الزيارة.

وقال حسن غزالى منسق عام منحة ناصر للقيادة الدولية، إن تلك الزيارة من الزيارات الهامة التي يتم تنظيمها بشكل دائما خلال فاعليات منحة ناصر للقيادة الدولية لما لها من أهمية كبيرة في تعريف المشاركون بالمنحة بالمرفق الملاحي الأهم عالمياً، وبشجاعة وقوة وإرادة وعزيمة المصريين التي تجسدت منذ الحفر الأول للقناة، وفي مشروع قناة السويس الجديدة فضلا عن التعامل مع جميع الأزمات والتحديات التي تواجه الهيئة والخروج منها بمكاسب ونجاحات مبهرة.

ويذكر أن منحة ناصر للقيادة الدولية تهدف إلي تمكين الشباب، وإعطاء الفرصة للفاعلين من دول العالم المختلفة للاندماج مع بعضهم البعض وعقد الشراكات في مختلف المجالات، وليس فقط على المستوى القاري بل العالمي، وبين دول الجنوب جنوب، وتعزيز الاعتماد على الذات لدى البلدان النامية من خلال تبادل الخبرات وتعزيز قدرتها الإبداعية لإيجاد حلول لمشاكلها التنموية بما يتماشى مع تطلعاتها وقيمها واحتياجاتها الخاصة