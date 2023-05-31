بلاغ للنائب العام لمحاكمة نزار الفارس ومنعه من دخول مصر

تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ للنائب العام ضد المذيع العراقي نزار الفارس لمحاكمته ومنعه من دخول مصر. بسبب الممثلة حورية فرغلي. بعد ترويج نزار إشاعة خطوبته علي حوريه. وظهور محفوظ مقدم البلاغ وحوريه بأحد البرامج للإعلان التحرك القانوني ضد نزار الفارس.

نزار الفارس

وكشف مقدم البلاغ بأن نزار الفارس، معتاد على عمل لقاءات إعلامية مع الفنانات المصريات ويتعمد دوما التعرض لشخص الفنانات و يصنع لهم شرك ليظهرن بشكل غير ملائم وآخرهم كانت الممثلة حورية فرغلي الذي قام بنشر إشاعة خطوبته عليها. وأضاف محفوظ في بلاغه استند نزار الفارس على ترويج تلك الاشاعه مستغلا وجود مشهد راقص له مع حورية تم تصويره خلسة دون إذن حوريه . مما يعد انتهاك صارخ لحرمة الحياة الخاصة للفنانه حوريه فرغلي . بسلوك معتاد من نزار بهدف إظهار نساء مصر بشكل مهين وخاصة الفنانات المصريات بتعمد نشر أخبار كاذبة وانتهاك حرمة الحياة الخاصة. فكان يجب تفعيل الحماية القانونية من تصرفات هذا المذيع العراقي .

التهرب الضريبي

و اكمل محفوظ في بلاغه إن ما ارتكبه نزار الفارس يعد جرائم التعدي علي الحياة الخاصة وهدم القيم الأسرية ونشر اخبار كاذبة مما يسيء الى سيدات الفن المصري .وانشاء حساب بقصد تسهيل ارتكاب جريمة وربطها بأمور تتعرض الشرف والأعراض. والتهرب الضريبي. طبقا لنصوص المواد 309 مكرر /1 و المواد 25و27و28 من قانون الانترنت وقانون الضرائب رقم 67 لسنة 2016 قانون اقامة الاجانب رقم 89 لسنة 1960.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه تطبيق نصوص الاتهام علي نزار الفارس واستصدار أمر بمنعه من دخول مصر لخطورته على المجتمع المصري لأن وجوده بمصر يشكل خطر وتهديد لأمن واقتصاد الدولة بهدم صناعة السينما ومفاهيم الآداب العامة والسكينة المجتمعية مع اتخاذ اللازم قانونا.



