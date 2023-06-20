انطلاقة جديدة لإذاعة الشباب والرياضة

بعد تعيين الدكتورة نادية النشار رئيساً للشبكة

بعد ستة أشهر من حالة عدم الاستقرار فى شبكة الشباب والرياضة تم تعيين الدكتورة نادية النشار رئيساً لشبكة الشباب والرياضة، وهى من الإذاعيات المشهور لهن بالكفاءة منذ عدة عقود.

يذكر أن منصب رئيس الشبكة قد خلا منذ أول يناير الماضى وبعد أربعة أشهر ثم تعيين الدكتورة منال هيكل رئيساً للشبكة بجانب رئاستها لشبكة صوت العرب، وكان هذا وضعًا صعبًا للغاية خاصة مع تعدد الأحداث الرياضية وأيضاً تناول مشكلات الشباب بشكل عام ومتابعة المشروعات الصغيرة.

الحقيقة أن تلك الشبكة العريقة ما زالت تحتفظ بمكانتها رغم تعدد القنوات والإذاعات الرياضية الخاصة. لكن تبقى دائماً مدرسة الشباب والرياضة حالة مختلفة وجامعة لتخريج نجوم الإعلام الرياضى.

ومنذ أيام قليلة ثم تعيين النشار رئيساً للشبكة لنبدأ مرحلة جديدة لتلك الإذاعة العريقة التى تفوقت على نفسها خلال الأيام الماضية، خاصة التغطية المتميزة لنهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد المغربى، والأحداث الرياضية التى سبقتها، وذلك بفضل أبناء الشباب والرياضة نجلا وحلمى وحسين عباس والمجهتدين خالد فتوح ووائل عيسى، وتعكف حالياً نادية النشار على مزيد من التطوير.