أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 20 يونيو.. انخفاض قبل العيد

استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، في بداية التعاملات بالبورصة والأسواق، بعد انخفاض سجله سعر الفراخ البيضاء الإثنين بقيمة 3 جنيهات للكيلو الواحد، لتسجل 68 جنيها، بدلا من 71 جنيها، وفقا لآخر تحديث لشعبة الدواجن الرئيسية.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

استقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة لتسجل 68 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 75 جنيها.

انخفضت أسعار الدواجن الأمهات اليوم لتسجل 55 جنيها، بدلا من 58 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها.

استقرت أسعار الدواجن الساسو “الفراخ الحمراء” اليوم، لتسجل 83 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 94 جنيها.

استقرت أسعار الدواجن البلدي اليوم بالمزرعة لتسجل الآن 99 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهًا.



سجلت أسعار البانيه اليوم 165 جنيها، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 80 و85 جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الكبد والقوانص سغر يتراوح بين 75 و80 جنيها للكيلو.

ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 55 و60 جنيها.

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض اليوم في مصر، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 110 جنيها، بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 115 جنيها، ووصل سعر طبق البيض البلدي 115جنيها.

