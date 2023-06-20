نظارة أبل الجديدة تمنح الجراحين قوى خارقة

كشف طبيب جراح أن سماعة الواقع المختلط Apple Vision Pro، التي أطلقتها شركة أبل هذا الشهر، تزود الأطباء بـ"قوى خارقة" بحسب زعمه.

وقال الدكتور رافائيل جروسمان، جراح عام يمتلك خبرة في الجراحة الروبوتية، أن النظارة الجديدة ستكون "مفيدة للغاية" في التدخلات الجراحية.

ونقلت قناة "WMTW" تصريحات عن "جروسمان" قال خلالها: "داخل غرفة العمليات تُجمع البيانات في واقع مختلط يساعدك على القيام بالإجراء في الوقت الفعلي وبشكل متزامن".

أضاف: "لن تضطر إلى إدارة رأسك لترى أين يمكنك إحضار الكمبيوتر. هذا ما نسميه بـ(الحوسبة المكانية)".

يأمل "جروسمان" أن تحسن النظارة التكنولوجيا الحالية من خلال نقل البيانات والملاحظات من شاشات الأجهزة الطبية إلى شاشة افتراضية.

أعلنت أبل في الخامس من يونيو الجاري، عن إطلاق نظارتها الأولى للواقع المختلط تحت اسم نظارة Apple Vision Pro، مع الإشارة إلى مواصفاتها وسعرها.

مؤتمر أبل السنوي

وجاء الإعلان عن النظارة في مؤتمر أبل السنوي للمطورين WWDC23.

وقال الرئيس التنفيذي لأبل، تيم كوك، إن النظارة الجديدة تمثل الخطوة الأولى لشركة أبل في مجال الحوسبة المكانية.

وضمن الإعلان عن النظارة، قالت أبل إن النظارة تدعم خاصية الإحساس المكاني للصور الرقمية عند استخدام النظارة الجديدة؛ حيث يمكن أن يتم تكبيرها أمام العين لتبدو كما لو كانت موجودة بالفعل في الغرفة.

وصُنعت نظارة Apple Vision Pro من إطار قوي من الألومنيوم، وتمتلك عدة مكونات تؤهلها لالتقاط العالم الحقيقي بدقة مليار بيكسل في الثانية الواحدة، منها: 5 مستشعرات قوية، وشاشة عرض، وحاسوب صغير، و12 مستشعر كاميرا، وشريط قماشي لتثبيتها حول الرأس، مع إمكانية تغيير وضعيته ليلائم جميع المستخدمين.

النظارة على عكس المتوقع، يمكن التحكم في العناصر الرقمية داخلها بأصابع المستخدم، مع قدرتها على استخدمها بحركة حدقة العين، مع استخدامها أثناء توصيلها مع بطاريتها التي ستكون خارجية وليست مدمجة بهيكل النظارة الفعلي.

وكشفت أبل عن إمكانية إلغاء صورة المكان الفعلي أيضًا، والانتقال بالكامل لعالم افتراضي أثناء ارتداء النظارة بالتحكم في ذلك من خلال دوران التاج المثبت بالنظارة، الشبيه بالتاج المثبت في ساعات أبل.

