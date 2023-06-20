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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ميدو يوجه رسالة إلى ميار شريف بعد تتويجها ببطولة فالنسيا الدولية

ميار شريف
ميار شريف

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على رسالة خاصة إلى ميار شريف نجمة التنس المصرية بعد تتويجها ببطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ميار شريف تكتب التاريخ، وبطلة بحق وحقيقي ولازم نفخر بيهم ومشرفانا على المستوى الدولي ألف مبروك لميار شريف" .

وأضاف نجم الزمالك السابق : "لو حد قالي من سنين إن في شاب أو شابة مصرية هتكون مصنفة 31 على العالم مكنتش هصدق" .

 

ميدو : ميار تألقت خلال الفترة الأخيرة وهذا يؤكد حجم العمل والمجهود 

 

واختتم حديثه قائلا : "إنجازات كبيرة لميار شريف وتألق رائع من اللاعبة وهذا يؤكد حجم العمل والمجهود المبذول".
 

توجت اللاعبة المصرية ميار شريف بلقب بطولة فالنسيا الدولية للعبة التنس، وذلك بعد فوزها على اللاعبه الإسبانية مارينا باسولس ريبيرا في المباراة النهائية، اليوم الأحد، بنتيجة 6-3 و 6-3.

ووصل  اللاعبة المصرية ميار شريف إلي المباراة النهائية  بعد تقاسمها الفوز في مواجهتين أمام منافستها الإسبانية، لتتقدم البالغه من العمر "27 عاما" بـ 3-1 لكن اللاعبة الإسبانيه باسولس ريبيرا نجحت في ادراك التعادل.

استعادت ميار شريف المصنفة الأولى في البطولة توازنها، وترجح كفة التقدم لصالحها بنتيجة 4-3، تم تنجح في إرسال نهائي وتحسم المجموعة الأولى في الشوط التالي.

تقدمت ميار شريف من جديد ونجحت في كسر إرسال منافستها لتتقدم 4-2، لتصبح على بعد شوط واحد من التتويج الثاني على التوالي ببطولة.
 

وأهدرت اللاعبه المصريه ثلاث فرص لحسم اللقب في شوط إرسال باسولس ريبيرا، لترتكب اللاعبه الإسبانية خطأ مزدوجا يجعل نتيجة المباراة تبتسم للاعبة المصرية في مباراة استمرت لما يقارب الـ 100 دقيقة.

 

في سياق متصل قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري للتنس برئاسة الأستاذ إسماعيل الشافعي بعد فوز ميار شريف بلقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس المقامة بإسبانيا.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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