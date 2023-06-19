اتحاد التنس يشيد بإنجازات ميار شريف.. نجمة فوق العادة

أشاد إتحاد التنس برئاسة الكابتن إسماعيل الشافعى بالانجاز الجديد للنجمة ميار شريف ووصولها للترتيب رقم 31 عالميا وهو افضل ترتيب للاعب أو لاعبة مصرية فى التصنيف العالمى لمحترفى ومحترفات التنس.

وأكد اتحاد التنس أن سقف الطموحات اصبح بلا حدود بعدما وصلت اليه ميار شريف التى أصبحت نجمة فوق العادة من نجمات اللعبة البيضاء عالميا واكدت ان اللاعب المصرى يمكنه تحقيق كل الإنجازات.

أضاف اتحاد التنس أن ميار شريف لن تكون الأخيرة فى سلسلة نجوم التنس المصريين بل هى البداية وفى الفترة المقبلة هناك نجوم واعدون فى الطريق قريبا على نفس نهج البطلة ميار شريف.

ميار شريف تتوج ببطولة فالنسيا للتنس

وكانت ميار شريف قد تقدمت للمركز 31 فى التصنيف العالمى لمحترفات التنس بعد تتويجها بلقب بطولة فالنسيا مؤخرا لتصبح الاولى بين لاعبى ولاعبات التنس المصريين فى الوصول لهذا الترتيب العالمى.

يذكر ان افضل تصنيف مصرى سابق كان يحمله رئيس اتحاد التنس الحالى والأسطورة العالمية الكابتن اسماعيل الشافعى حيث احتل الترتيب 34 عالميا عام 1975، تأهل ثلاث لاعبات من منتخب مصر لربع نهائي سلاح الشيش ببطولة إفريقيا.

استطاعت ثلاث لاعبات من المنتخب المصري للمبارزة التأهل للدور ربع النهائي في منافسات فردي السيدات لسلاح الشيش ببطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

واستطاعت يارا الشرقاوي التأهل لربع النهائي بعد فوزها علي بطلة تونس بدور الـ16 لتصعد لمواجهة مواطنتها نهي هاني التي تأهلت لدور الـ8 عقب فوزها على بطلة تونس.

بينما حسمت نورا منير تأهلها لربع النهائي بعد فوزها علي بطلة الكونغو الديموقراطية بدور الـ16 لتصعد لمواجهة بطلة تونس بدور الـ8.

وشهدت فعاليات الفترة الصباحية من اليوم الأول للبطولة، تألق ملحوظ للأبطال المصريين في منافسات دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح الشيش وتأهل جماعي لكافة اللاعبين المشاركين.

وتمكن أبطال سيف المبارزة من التأهل للأدوار الإقصائية حيث تأهل كل من محمد السيد وأحمد السيد ومحمد ياسين إلى دور ثمن النهائي مباشرة، فيما لحق بهم أحمد السكري بعد الفوز على نظيره بطل جنوب إفريقيا في دور الـ32.