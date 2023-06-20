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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وترويج مخدر "الآيس"

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  لاسيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته سيارة "مستأجرة" وبحوزته (كمية لمخدر الآيس وزنت 1,200 كيلو جرام –مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة" - هاتف محمول - ميزان حساس). وبمناقشته عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته قرر بشرائها من بعض الأشخاص مقيمين بفيلا "مستأجرة" كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وبإستهداف المكان المشار إليه أمكن ضبط (8 أشخاص "لـ6 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم ( 95 كيلو لمخدر الآيس داخل أكياس بلاستيكية "معد للبيع" – زجاجة لمخدر الآيس سائلة خام وزنت 5 كيلو جرام – أقراص مطحونة وزنت 5 كيلو جرام - كمية كبيرة من مواد وأدوات تصنيع المواد المخدرة – 2 ميزان حساس – مبالغ مالية "عملات أجنبية" – 2 سيارة "ملاكى").

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع المواد المخدرة (الآيس) متخذين من الفيلا المشار إليها مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ40 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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