زين الدين زيدان .. أسطورة كرة القدم يبكى لأجل مرضى سرطان الأطفال (فيديو)

وجهت سلطات بلدية إيستر الفرنسية الدعوة إلى زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد ليكون عرَّابًا لمشروع لجمعية خيرية محلية، يهدف لتوفير الرعاية والمساعدة للأطفال مرضى السرطان.

بكاء زين الدين زيدان:

انهار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان باكيًّا، بعد أن تمت تسميته عرابا لإحدى جميعات الأطفال مرضى السرطان وتم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع، يظهر زيدان يذرف الدموع خلال إلقائه كلمة أمام الحاضرين.

قال زيدان خلال الكلمة: "أنا فخور بكوني قادرًا على أن أكون عرابا لمشروعكم.. السيد عمدة البلدة، يمكنك أن تفخر بقدرتك على إنشاء شيء استثنائي، مثل ما تفعلون لكل هذه العائلات بكل صدق"، معقبًا: "سأفعل كل ما فى وسعى لمرافقة الجمعية الخيرية وأسر هؤلاء الأطفال".

تحدث المدرب الفرنسي وأسطورة كرة القدم زين الدين زيدان من جديد عن موعد العودة لمهنة التدريب قائلًا إن ذلك "سيأتي" قريبًا.

قال زيدان في تصريحات له على هامش حضور مؤتمر بعنوان "صالون كرة القدم" في مدينة أكس أون بروفانس القريبة من مارسيليا مسقط رأسه في فرنسا مازحًا: "أفتقد الوجود هنا حتمًا، ولكن جسديًا..".

وأضاف عن موعد عودته إلى التدريب من جديد قائلًا: "سيأتي.. لا أعرف متى لكنه سيأتي!".



بعد فوز زيدان بكل شيء مع ريال مدريد، غادر الفرنسي الذي سيبلغ من العمر 51 عامًا في غضون أسبوع النادي الملكي في عام 2021، وارتبط اسمه بانتظام بالمنتخب الفرنسي وكذلك بعض الأندية على وجه الخصوص باريس سان جيرمان وريال مدريد، وسط رفضه بشكل متكرر العروض الأكثر سخاء من الشرق الأوسط، الوجهة التي باتت رائجة لنجوم كرة القدم حول العالم في الفترة الأخيرة.