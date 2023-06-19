6 أعراض كشف الإصابة بمرض السرطان

أوصى مجموعة أطباء بضرورة الكشف المبكر في حالة ظهور بعض العلامات التي قد تمر علينا دون انتباه إلى أنها قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان، مثل بقية أعراضه الشائعة بين الناس مثل فقدان الوزن بشكل غير مفهوم، أو ظهور عقدة لمفاوية في منطقة ما من الجسم.

أعراض لا تعرفها للسرطان

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت طبيبة بريطانية إن اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة يزيد فرص نجاح العلاج، كما يعزز حظوظ التماثل للشفاء.

أعراض غير معروفة للسرطان

وأشارت الطبيبة إلى أنه من بين تلك العلامات غير الشائعة للسرطان؛ الشعور بالتعب، إضافة إلى عسر الهضم، والبحة، وهي تغيرات ينبغي ألا يهملها الفرد في حال ظهرت عليه.

وفي هذا الصدد، حددت الطبيبة 6 أعراض بارزة غير شائعة بشكل واسع تكشف الإصابة بمرض السرطان، والتي نستعرضها إليك فيما يلي:

1- عسر الهضم وحرقة المعدة بشكل دائم

أمران يحصلان لدى الناس بشكل متكرر، لكن في حال استمرا لمدة طويلة ولم يجر التخلص منهما، فإن هناك ما يدعو إلى اليقظة، الأمر الذي ينجم عن الأحماض التي تؤدي إلى تهييج مسار المعدة وحتى الحلق، وربما يزداد سوءا بسبب أغذية ومشروبات مثل القهوة والطماطم، والأطعمة الحارة، ويعد الأشخاص المدخنون، إلى جانب الحوامل، من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بعسر الهضم.

2- الانتفاخ المستمر

الإنتفاخ أمرًا عاديًا، لا سيما لدى الأشخاص المصابين باضطرابات صحية مثل متلازمة القولون العصبي، لكن في حال استمر لعدة أيام، وربما امتد إلى أسابيع، فمن الأفضل استشارة الطبيب من أجل الاطمئنان.

انتفاخ البطن من بين أعراض سرطان المبيض، فلا يكون الأمر مرتبطا بالإكثار من الطعام، أو تناول بعض الوجبات.

3- التعب

الشعور بالتعب لفترات طويلة ينبه إلى اضطراب محتمل في الصحة، فربما يكون التعب المستمر، الذي لا تعرف أسبابه بوضوح، من بين أعراض سرطان الدم، والسبب هو أن هذا الأخير يبدأ في نخاع العظام الذي ينتج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأوكسجين عبر الدم.

4- قرحة الفم

في حال ظهرت على الفم واللسان، واستمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع، فمن الضروري استشارة الطبيب في أسرع وقت، وقد تكون القرحة مؤشرا محتملا على الإصابة بسرطان الفم، وربما تؤدي لصعوبة في بلع الطعام أو حتى الكلام.

5- السعال والبحة

عارضان يرافقان عدة أمراض، وبعضها بسيط مثل الزكام، لكن طول مدة السعال يقتضي الانتباه، كأن يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، والأمر نفسه ينطبق على البحة، لا سيما في حال استمرت لأكثر من 10 أيام، لأنها قد تكون مرتبطة بسرطان الحنجرة.

6- التعرق ليلًا

في حال لم يكن التعرق ناجما عن النوم في غرفة ذات تهوية ضعيفة أو التواجد في طقس حار، فإنه يشكل ما يشبه جرس إنذار إلى أمراض خطيرة من بينها السرطان.