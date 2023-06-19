صراع مع مرض «السرطان»

«زينات غازي بسيوني» أصيبت منذ سبع سنوات بالتهاب كبدي "فيروس بي"، ثم تليف بالكبد وتدهورت حالتها الصحية حتى وصلت المضاعفات إلى سرطان بالكبد منذ عامين وتخضع للعلاج الكيماوي، وتحتاج إلى جراحة لزرع كبد، والزوج مريض بانسداد بالأوعية الدموية، وجلطة بالساق ومضاعفات بالقدم السكري وارتفاع ضغط الدم، ولا يقوى على العمل ويحتاج إلى علاج دوائي مكلف، ولديهما ثلاثة أطفال فى مراحل التعليم المختلفة، ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالي ثابت يساعد فى نفقات الحياة، تبحث الأسرة عن مساعدة تعينها على مصروفات الدواء الباهظة، وتعليم الأبناء، وإيجار السكن، والأم ربة منزل لا تمتلك نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية من مأكل وملبس.

كان الزوج عاملًا باليومية، ويصارع المرض مع زوجته فى رحلة طويلة من المعاناة مع المستشفيات والأطباء لعلاج الزوجة من ورم سرطانى بالكبد، ولم يبق لديهم ما يساهم فى نفقات الحياة الضرورية.

تناشد الأم أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إنقاذها وأطفالها من الضياع وسط دوامة الحياة بعد مرض العائل الوحيد لهم، وتطلب تقديم مساعدة مالية عاجلة تعينهم على نفقات الحياة وتعليم الأبناء.