أسواق الأضاحي خارج السيطرة

حقن الهرمونات أخطر طرق زيادة وزن الحيوانات.. وبعض الجزارين يبيعون اللحوم المجمدة على أنها بلدية

مربى أغنام: أكثر من 70% من الجزارين اشتروا أغنام القمامة رخيصة الثمن وسيعرضون لحومها للبيع فى العيد.

رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية: موسم لحوم عيد الأضحى مهدد بالفشل بسبب قلة المعروض من الماشية والخراف

أطباء: لحوم أغنام القمامة مليئة بفيروسات أمراض الكبد والكلى وبقايا المبيدات الحشرية القاتلة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تتجه الأنظار إلى أسعار اللحوم والأضاحى، والتى شهدت ارتفاعات قياسية مؤخراً، حتى وصل سعر كيلو اللحوم إلى 380 جنيهًا فى المناطق الشعبية، و500 جنيه فى المناطق الراقية والسلاسل الغذائية الكبرى، فيما تراوحت أسعار الخراف بين 6000 جنيه و15 ألف جنيه، والكارثة أن هناك من يستغل زيادة الإقبال على شراء اللحوم والأضاحى فى عيد الأضحى، فراحوا يغشون اللحوم والحيوانات الحية!

وكلما اقترب العيد ترتفع أسعار اللحوم، وهو ما أثار موجة من الشكوى بين المواطنين، وقالت أصيلة عبدالفتاح- ٣٢ عاماً ربة منزل- من سكان المعادى: «أسعار اللحوم مرتفعة بشكل مبالغ فيه وكيلو اللحمة الجاموسى تجاوز سعره 260 جنيهاً فيما تباع لحوم صغار الأبقار والجاموس بـ300 جنيه للكيلو الواحد وهو ما يفوق قدرات ملايين الأسر فى مصر».

وأضافت: التجار يتلاعبون بالأسعار لتحقيق أقصى أرباح ممكنة، وأضطر كملايين المصريين لشراء 2 كيلو من اللحوم المجمدة من المنافذ الحكومية، وأحيانا أكتفى بشراء نصف كيلو لحوم مفرومة لاستخدامها للرقاق المنزلى».

وتابعت «بسبب ارتفاع أسعار اللحوم قاطعها جميع أفراد أسرتى طوال عام كامل، ولكن لا أستطيع منع أطفالى الصغار من تناول اللحوم لقيمتها الغذائية المهمة لبناء خلايا الجسم»، مطالبة من الجهات الرقابية تكثيف حملات التفتيش على محلات الجزارة للتصدى للمتلاعبين فى الأسعار.

نفس الرأى أكده سيد محمود 42 عاماً موظف من سكان قليوب، وقال: «الجزارون فى المحلات الشعبية يتفننون فى خداع المواطنين دون رقيب أو حسيب، وبعضهم يبيعون كبدة مجمدة على أنها كبدة بلدى بسعر 380 جنيهاً للكيلو الواحد، وآخرون يضعون قطعة من الدهن داخل الميزان قبل أن يختار المواطن قطعة اللحم المطلوبة، ولا يكتشف المشترى عملية الغش تلك إلا بعد أن يعود إلى منزله، ويكتشف وجود قطعة الدهن وسط اللحوم، وطبعاً لا يمكن لأحد أن يعيد ما اشتراه من لحوم للجزار بعد أن يسدد ثمنها».

الجزارون يبررون

فى مقابل شكوى الناس، يبرر الجزارون ارتفاع أسعار اللحوم بارتفاع أسعار العلف، وفى منطقة الجزارين بحى الوراق بمحافظة الجيزة، أكد عدد من الجزارين أن ارتفاع أسعار الأعلاف هى السبب فى ارتفاع أسعار اللحوم، وقال سيد مصطفى - جزار– الأسعار ارتفعت هذا العام بنسبة أكثر من 100% عن العام الماضى، بسبب ارتفاع سعر العلف».

وأتفق معه «على سلطان» صاحب محل جزارة بحى الوراق وقال: أسعار اللحوم مرتفعة، بسبب الأعلاف، وتراوحت أسعار كيلو لحم الكندوز البلدى بين 290 إلى 330 جنيهاً والجملى من 280 إلى 300 جنيه والضانى من 340 إلى 350 جنيهاً والجاموسى 240 جنيهاً والسودانى 270 جنيهاً، وسعر الضانى بالعظم 350 جنيهاً.

مربو الأغنام

مع ارتفاع أسعار اللحوم، قفزت أسعار الأضاحى قفزات كبيرة.. إبراهيم محمد- 40 عاماً من سكان قليوب، يربى الأغنام ويبيعها لسكان المنطقة والمحافظات المجاورة يقول: إنه يستخدم أعلافاً صحية فى تربية ماشيته ولا يضيف إليها أى نوع من الهرمونات التى يستخدمها بعض المربين لزيادة أحجام الخراف بشكل مبالغ فيه.

وأضاف: بعض المربين يحقنون خرافهم بالهرمونات، فيزيد حجمها بسرعة كبيرة، حتى يصل وزن الواحد منها إلى130 كيلو جراماً.

وتابع: بعد شهرتى فى السنوات السابقة بين التجار، تواصل معى أحد مربى الأغنام على القمامة، وعرض علىّ 500 رأس من الخراف لأبيعها على أساس أنها تربية منزلية مقابل الحصول على 200 رأس من الخراف نسبة عمولتى من عملية البيع، ولما رأيت أغنامه وجدتها تتغذى على أكوام القمامة ومحقونة بهرمونات بشكل مبالغ فيه لدرجة أن أقل حجم من الخراف يصل 110 كيلو ورائحته كريهة، فرفضت حرصاً على سمعتى، وحرصاً على ألا أشارك فى جريمة ضد صحة كل من سيتناول لحوم هذه الخراف.

وتابع: للأسف أكثر من 70% من الجزارين اشتروا أغنام القمامة، بسبب رخص ثمنها وسيعرضون لحومها للبيع فى العيد.

موسم مهدد بالفشل

ورفض محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، الإفصاح عن أسعار اللحوم البلدى لدى الجزارين بشكل تفصيلى مكتفياً بالقول أن السعر من 300 إلى 350 جنيه وقال:«لا يوجد تحديد أسعار، وكله حسب العرض والطلب»، موضحاً أن موسم لحوم عيد الأضحى مهدد بالفشل بسبب قلة المعروض من المواشى والخراف، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وعن أسباب قلة المعروض من اللحوم البلدى قال إن الإنتاج الحيوانى قليل لأن مصر ليست دولة منتجة للثروة الحيوانية، ولولا مشروع البتلو لما كانت فى الأسواق لحوم بلدية.

وأشار «وهبة» إلى أن هناك ماشية وخرافاً مستوردة تباع على أنها بلدية، ولها فترة 45 يومًا للعجل أو الخروف المستورد مهلة يأكل ويشرب ويعلف بالأعلاف مثله مثل العجول المنتجة محليًا ليعامل معاملة البلدى ويطرح فى الأسواق على أنه بلدى.

تحذير طبى

حذر أطباء التغذية والسموم من تناول لحوم الأغنام التى تتغذى على القمامة، ونصح الدكتور مجدى اسماعيل- طبيب باطنة، بعدم الإكثار من تناول اللحوم الحمراء وخاصة لحوم أغنام القمامة أو التى تم حقنها بالهرمونات، مؤكداً أن اللحوم البيضاء من أفضل أنواع اللحوم لبناء جسم الإنسان مثل الدجاج والأرانب والأسماك لأنها تحتوى على نسبة دهون أقل من اللحوم الحمراء.

وأضاف: كثرة تناول اللحوم الحمراء يسبب الإصابة بمرض السرطان، وأمراض القلب والشرايين، والتهاب المفاصل، وأمراض الجهاز التنفسى ومرض السكرى، ولهذا فمن الأفضل استبدال اللحوم الحمراء وتناول اللحوم البيضاء لأنها الأفضل لصحة الإنسان.

وأوضح الدكتور سعيد متولى، استشارى الطب الغذائية، طريقة طهى اللحوم حتى لا تتعرض للمركبات الضارة مثل الأمينات الحلقية غير المتجانسة، والهيدروكربونات العطرية.. وقال: الحرارة العالية يمكن أن تكون خطرة على الطعام وقادرة على إفساده، مشدداً على ضرورة ازالة الدهون من قطع اللحوم قبل تناولها حتى لا تؤثر سلباً على جسم الإنسان وتصيبه بالسمنة والعديد من الأضرار الصحية.

وتابع متولى: اللحوم الحمراء تضم مركبات غذائية عالية للجسم، ولكنها ليست الأكثر فائدة للإنسان، فلحم الديك الرومى والدجاج، أفضل لأنها تحتوى على نسب منخفضة من السعرات الحرارية نسبياً، لافتاً إلى أن الأطعمة المصنعة ليست الخيار الصحيح لتغذية جسم الإنسان، والأفضل تبدلها باللحوم الطازجة.

وأضاف متولى أن لحوم الأبقار أو الجاموس أو الأغنام أو الماعز أو منتجات الدواجن من أساس البروتين الحيوانى، لا يمكن لأى إنسان الاستغناء عنه، بالإضافة للمنتجات الحيوانية مثل الألبان أو بيض الدجاج أو الأسماك، فجميعها تحتوى على الأحماض الأمينية وهو المكون الأساسى للبروتين، وبناء الألياف العضلية لجسم الانسان خاصة للرياضيين، ولنمو الأطفال، كما تساعد على تحديد مستوى إنزيمات الجسم.

وكشف متولى، عن اختلاف جودة أنوع اللحوم حسب مصدر التغذية التى يتناولها الحيوان.. وقال: طريقة التغذية تعتبر المصدر الوحيد لتحديد قيمة اللحوم لجسم الإنسان وتنوع مصادر التغذية بين العليقة وبين مركزات الأعلاف،فعندما تتغذى الحيوانات على القمامة قد تكون مصابة ببعض الفطريات وتنقل الأمراض للألبان، ويظهر على جسم الحيوان الهزال،و تمتلئ لحومه بالأمراض التى تصل للأمراض القادرة على إنهاء حياة الانسان مثل امراض الكبد والكلى وقد تضعف الصحة للحيوان بسبب امتلائها بالفيروسات.

وأوضح متولى أن اللحوم المجمدة منخفضة القيمة الغذائية، وأثناء الطهى، يوجد سائل مدمم ويسمى السيرم المتواجد داخل الخلايا اللحوم، وبالتالى تفقد اللحوم الفائدة، التى يحتاجها جسم الإنسان، كل كيلو من وزن البالغين يحتاج 8 من 10 جرامات يومياً بروتين، ويتكون مصدرها من الحيوانى والنباتى.

وطالب استشارى الطب الغذائية بأن تكون تغذية الحيوان سليمة لأن «العليقة» وطريقة تغذية الحيوان هى الأساس فى جودة اللحوم، قائلاً إن عدداً غير قليل من مربى الخراف والماعز يطعمونها من القمامة توفيراً للنفقات، وتناول لحوم مثل هذه الخراف خطر على الصحة.

وأضافت نشوى شرف، استشارى السموم، أن الحيوانات التى تتغذى على القمامة تسبب مخاطر كثيرة لجسم الإنسان مثل التسمم الغذائى والنزلات المعوية، وتساعد على نقل السالمونيلا التى تسبب مرض التيفود والباراتيفويد، وبعض الطفيليات، مثل الأميبا

والفاشيولا، مؤكدة أنها تحتوى على مسببات التسمم المختلفة، مثل تسمم الرصاص الذى يؤثر على الكلى وعلى أعضاء الجسم المختلفة لأن مفعوله تراكمى فمن الممكن أن يصيب الإنسان بالأنيميا كما أنه يؤثر سلباً على كثير من أجهزة الجسم المختلفة خاصة الأطفال، قائلة: «أن جسم الإنسان قد يصاب بالتسمم بالمبيدات الحشرية لأن كثيراً من القمامة تكون مرشوشة بالمبيدات السامة والخطيرة على جسم الإنسان».

وأوضحت استشارى السموم أن أغلب المواطنين يستعملون المبيدات الحشرية السامة للتخلص من الحشرات والقوارض الناتجة من القمامة مما تؤثر وتستوطن داخل عضلات الحيوانات التى تتغذى عليها ثم يتناولها المواطنون.