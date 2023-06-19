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الإثنين 19 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

زراعة الشيوخ تناقش معوقات الإنتاج الزراعي .. اقتراح بتطبيق الرى الحديث

لجنة وزارة الزراعة
لجنة وزارة الزراعة بالشيوخ

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فوزى، بشأن تذليل المعوقات التي تواجه قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي في مصر.

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واستعرض النائب أحمد فوزى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أهم المشكلات التي تواجه القطاع، من بينها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي والمبيدات، و إهدار كميات كبيرة من المياه نتيجة الري بالغمر وخاصة في الأراضي القديمة، و ارتفاع مستوي المياه الأرضي وزيادة ملوحة الأراضي الزراعية في الأراضي القديمة، وكثرة الآفات والأمراض الحشرية، وزيادة نسبة الفاقد من المنتج الزراعي نتيجة سوء التداول والحصاد والنقل وقلة التكنولوجيا، وعدم توفر شبكة ري حديثة عند أغلب المزارعين سواء للري بالرش أو التنقيط، وعدم توفر مرشدين زراعيين وشبكة إرشاد تكون حلقة الوصل بين مراكز الأبحاث والمزارعين.

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وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الدولة قامت بعدد من الخطوات الهامة، للنهوض بقطاع الزراعة، منها ما يتعلق بالتوسع الأفقي، لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتوفير الأمن الغذائي، وتحديات التغيير المناخى، مشيرا إلي إعادة إحياء مشروع توسكى  وشرق العوينات، بالإضافة إلي مشروع الدلتا الجديد، ومشروع الترعة الصناعية الجديدة. 

واستعرض، أيضا جهود التنمية في سيناء وماتم مؤخرا بشأن إعادة دخول سماد اليوريا للزراعة في سيناء، وأوضح أن هناك خطة قومية لمواجهة حشرة الحشد، واستعدادات بمبيدات متخصصة متوفرة بجميع أنحاء الجمهورية  عبر الإدارات الزراعية، وكما استعرض الجهود بشأن تغيير  نظام الرى إلي نظم الرى الحديث.

وبدوره رأى المهندس عبد السلام الجبلى رئيس الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دراسة إعادة النظر في تطبيق نظم الرى الحديث، خاصة في ظل عدم الإقبال من المزارعين علي التحول لذلك النظام بسبب التكاليف حتى وإن كان من خلال قرض ميسر.

واقترح الجبلي، دراسة قيام الحكومة بتولي مهمة تغيير كافة الأراضي لنظم الرى الحديث، علي أن تحصل التكاليف من أصحاب الأراضي بأقساط وآليات محددة تناسب المزارعين، وذلك لضمان تطبيق المنظومة الحديثة في مختلف الأراضي بالشكل والجودة المطلوبة وبشكل سريع يحقق الهدف وهو ترشيد الاستهلاك من المياة.

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