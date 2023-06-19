رئيس الشيوخ يعلن موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الثالث

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ موافقة المجلس علي فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، وذلك وفقا للموعد الذي سيصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ في كلمته بمناسبة فض دور الانعقاد، ونحن نختتم أعمال دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الأول، أؤكد لكم بصراحة ووضوح أن المجلس كان أهلا للأمانة التي وضعها الشعب على عاتقه ، إذ استطاع بجدارة أن يرسخ مكتسبات هامة في طريق العمل البرلماني.

دعم استراتيجية التنمية الوطنية المستد امة والحفاظ على ثوابت الدولة

فقد كان نواب المجلس على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية، على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها، ومستجدات الواقع ومتطلباته، والتي تحتم علينا العمل سويا لدعم استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة والحفاظ على ثوابت الدولة التي أرسى دعائمها وصاغ ملامحها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع : لقد شهد المجلس نشاطاً دءوباً ، سواء داخل اللجان النوعية ، أو خلال الجلسات العامة ، واستطاع بعون الله وتوفيقه أن ينجز كافة مشروعات القوانين التي عرضت عليه.

كما قام المجلس بدوره الرقابي على أكمل وجه في إطار الأدوات التي كفلها له الدستور. حيث كشفت التجربة عن نجاح المجلس في ممارسة نوع من الرقابة التشاركية التعاونية التي أثبتت فعاليتها في تحقيق أهدافها.

وانطلاقا من اختصاصه الدستوري بالدراسة والاقتراح ، بادر المجلس بدراسة عدد من القضايا والمشكلات التي توليها الدولة أهمية كبيرة، واقترح العديد من التوصيات لمعالجتها ، وقام بإرسالها رئيس الجمهورية ، فأصدر الرئيس توجيهاته بتنفيذها.

كما أدى المجلس رسالته من تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والتعاون والتنسيق الفعال مع المنظمات والهيئات البرلمانية الدولية والاقليمية ، وتأكيد الوجود المصري الفعال في المحافل الدولية .

وأضاف في كلمته للنواب : ونحن ننهي أعمال دور الانعقاد الثالث لابد أن أشيد بالتعاون البناء والمثمر بين مجلسكم ومجلس النواب برئاسة شيخ من شيوخ القضاة الدستوريين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الذي ما ترك مناسبة الا واشاد فيها بهذا التعاون وبدور مجلس الشيوخ، فله ولمجلس النواب مني ومنكم التحية والاحترام اللائقين بمقامهما الرفيع.

كما أشيد أيضا بجهود الحكومة ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، على تعاونها الوثيق مع المجلس ، وأخص بالتحية المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الوزير الخلوق العالم الذى ادى باقتدار دوره السياسى والقانونى فى التنسيق بين الحكومة والمجلس فجعل التعاون البناء عنوانا بارزا لعلاقة الحكومة بالبرلمان، كما أحيي الوزراء الذين حرصوا على الحضور والمشاركة الفاعلة في مناقشات المجلس سواء فى اجتماعات اللجان النوعية أو الجلسات العامة.

كما أوجه الشكر للأمانة العامة للمجلس، وعلى رأسها المستشار محمود عتمان، الأمين العام للمجلس، الذي عكس نموذجاً للإخلاص والتفاني في العمل في قيادته لجميع العاملين بالمجلس الذين تفانوا من أجل إنجاح العمل البرلماني بالشكل المشرف الذى نتباهى به اليوم .

وأتوجه بجزيل الشكر والتقدير لرجال الإعلام والصحافة لدورهم البارز فى متابعة ونقل أعمال المجلس بصدق وأمانة .

والشكر موصول أيضاً لضباط وأفراد شرطة مجلسى النواب والشيوخ الذين يواصلون العمل ليل نهار بجهد وإخلاص ، ونسأل المولى سبحانه وتعالي التوفيق والسداد.

وقد تلي مقرر الجلسة عقب كلمة رئيس المجلس بيان بأهم أعمال مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثالث، حيث عقد المجلس 41 جلسة عامة ، وناقش 9 مشروعات قوانين ، و17 طلب مناقشة عامة، و564 اقتراح برغبة ، كما تمت مناقشة 5 دراسات برلمانية ، وعقدت اللجان النوعية 815 اجتماعا.

ومشروعات القوانين التي ناقشها المجلس هي تعديل قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ، ومشروع قانون بانشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريد والخدمات العامة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها ، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصاديو والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

كما أن الدبلوماسية البرلمانية كان لها دور هام خلال دور الانعقاد الثالث ، حيث قام رئيس المجلس بزيارة مجلس الشيوخ الفرنسي ، فضلا عن استقبال عدد من الوفود البرلمانية والدبلوماسية بمقر مجلس الشيوخ.