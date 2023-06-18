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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

رئيس زراعة الشيوخ يطالب بسرعة تطوير قطاع التعاونيات

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف التعاونيات، مشيرا إلى أن  فكرة التعاونيات تقوم فى الأساس على كيانات لاتهدف إلى الربح، وهذه الكيانات الهدف منها هو خدمة المنتجين والمستهلكين فى نفس الوقت، أى أنها مصلحة مشتركة، وفى النهاية خدمة المواطين جميعا ةتحقيق التنمية الشاملة وهو ما تهدف إليه الدولة.

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النائب أكمل نجاتى يستعرض دراسته بشأن تفعيل التعاونيات فى مصر

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بهاء أبو شقة: "تفعيل دور التعاونيات" يتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030

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جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر". 

تحقيق التنمية الشاملة بالبلاد

واضاف الجبلى فى كلمته، أن كل من القطاع العام والخاص بالدولة يشترك فى تحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، والتعاونيات رغم كثرتها إلا أنها لاتقوم بدورها لأسباب مختلفة سواء تشريعية أو تنفيذية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لابد من الإسراع فى تنفيذ الإجراءات اللازمة  لتحسين وتطوير قطاع التعاونيات والنهوض به، وذلك لما له من تأثير مباشر على الجميع منتجين ومستهلكين، وليس مستهلكين فقط، وهو الأمر الذى يستهدف فى النهاية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة بالبلاد.

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