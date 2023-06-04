"زراعة الشيوخ" توصي باستحداث جهة للاستفادة من منظومات الرى الذكي

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، ثلاث اقتراحات برغبة مقدمة من النائية سماء سليمان بشأن الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه"، و بشأن الاستفادة من منظومة إدارة مياه الآبار التى استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، وتطرقت زراعة الشيوخ بشأن الاستفادة من منظومة الرى الذكى لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز والتي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، وذلك بحضور المسئولين عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى والتعليم العالي والبحث العلمي.

اقتراحات زراعة الشيوخ للاستفادة من منظومة الزراعة الذكية

واستعرضت النائبة سماء سليمان، الاقتراحات المقدمة منها، مؤكدة أهمية الوقوف على مدى استفادة وزارة الزراعة من الابتكارات والأبحاث سواء في التكيف مع التغيرات المناخية، أو المتعلقة بمنظومة المياة والرى الذكى، لاسيما في ظل استحداث الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء من خلال البحث العلمي طرقا جديدة للزراعة الذكية لتوفير المياه المستخدمة في زراعة العديد من المحاصيل دون المساس بكمية المحصول.

ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية تلك الاقتراحات، في الفترة الحالية، التى تشهد خطوات جادة من الدولة للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائي وكذلك تشهد إقبال عدد كبير من المستثمرين نحو الاستثمارات الزراعية في ظل ما تحققه حاليا من عائد مناسب، مقارنة باستثمارات أخرى.

وأكد الجبلي، أهمية الاستفادة من هذه التقنيات الجديدة لاسيما في مشروعات الاستصلاح الجديدة والتى تتضمن مساحات واسعة، يسهل فيها تطبيق المنظومة الحديثة، وذلك يكون بناء علي دراسات وتنسيق بين الجهات المعنية بالرصد المناخى والمياه والزراعة والبحث العلمي.

وأشار الدكتور محمد نجيب، ممثل الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إلي وجود عدد من المشاكل التي تواجه منظومة إدارة مياه الآبار التي استحدثتها الهيئة للتكيف مع التغير المناخي، مثل ضعف البنية التحتية لشبكة الإنترنت والاتصالات وكثرة انقطاع الكهرباء.

ودعا إلي أهمية تعميم تلك المنظومة والاعتماد علي منتجات الهيئة محلية الصنع في تطبيقها.

وأشار الدكتور عبد العزيز بلال، ممثل الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، عن نجاح تطبيق المنظومة في توفير ثلث كمية المياه في زراعة الأرز بمنطقة سخا.

فيما أكد الدكتور أسامة عبد الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية أهمية منظومة إدارة مياه الآبار، في تقليل كميات المياه المستخدمة في الزراعة مع الحفاظ على كميات المحاصيل المنتجة.

وأشار الدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلي أهمية تلك التقنيات ومنظومة الرى الذكى، داعيا لاستغلال هذه التقنيات أيضا في باقي مهام وإجراءات الزراعة مثل التسميد وغيرها، معلنا استعداد الوزارة لتطبيق التجربة والتقييم.

واتفق الأعضاء خلال الاجتماع، علي ضرورة انشاء كيان جديد تابع لمجلس الوزراء يضم جميع الجهات المعنية بتنفيذ منظومات الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي الخاصة بالقطاع الزراعي لتنميته، والاستفادة منها، وضمان عدم تكرار المشكلات السابقة.

كما أشاروا إلي ضرورة التوسع في نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والرى بين صغار المزارعين وحثهم وتشجيعهم على تبنيها، وتقديم الدعم اللازم لهم من معلومات وأدوات وأساليب وبناء القدرات المطلوبة لديهم.

كما طالبت النائبة سماء سليمان مقدمة الاقتراحات أن تتضمن توصيات اللجنة ضرورة زيادة ميزانية البحث العلمي الخاصة بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، نظراً لأهمية استخدامات وأثر البحث العلمي على القطاع الزراعي.