رئيس اتحاد الجالية المصرية باليونان: حوادث الهجرة غير الشرعية تثبت فشل سياسات الاتحاد الأوروبي (حوار خاص)

ـ انتهاء عمليات البحث والإنقاذ عن مركب المهاجرين المنكوبة ولا يوجد أمل فى العثور على أحياء



ـ اعتقال 9 مصريين من الناجين من المركب المنكوبة، ووجهت إليهم تهم الإتجار بالبشر والتهريب



ـ 4500 دولار ثمن تذكرة الموت للسفر إلى إيطاليا

ـ احتجاجات فى أثينا ومدينة كالاماتا تتهم خفر السواحل اليوناني فى التقصير فى إنقاذ المركب

ـ 43 مصريا عدد الناجين من الحادث ومنهم 5 قصر

ـ أخاطب كل المسؤولين بمصر ضرورة البحث الجدي في الأسباب الحقيقية لظاهرة الهجرة غير الشرعية وعدم الاكتفاء بحملات التوعية

ـ فشل سياسات الاتحاد الأوروبي في قضية الهجرة غير الشرعية وراء تكرار تلك الحوادث



ـ فتح ممرات آمنة لتأمين وصول تلك المراكب غير الشرعية إلى نقطة آمنة



تتابع " بوابة الوفد الإليكترونية" آخر تطورات حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية باليونان، الحادث الذي هز العالم وراح ضحيته عدد كبير من الافراد بمختلف جنسياتهم، حيث كان يحمل على متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين، وقد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا.



وأكد محمد الزفزاف، رئيس اتحاد الجالية المصرية باليونان، في حوار خاص للوفد، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ عن مركب المهاجرين المنكوبة، لافتا إلى أنه لا يوجد أمل فى العثور على أى أحياء آخرين.

غرق مركب الهجرة غير الشرعية

غرق مركب الهجرة غير الشرعية.. 43 مصريا عدد الناجين من الحادث منهم 5 قصر

وإليكم الحوار:-

كم عدد الناجين والضحايا في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية باليونان ؟

حتى وقتنا هذا فإن عدد من نجى من الحادث 43 مصريا منهم 5 قصر و47 سوريا 12 باكستانيا 2 فلسطينيين، وتم نقل 71 من الناجين إلى إيواء بالقرب من العاصمة أثأثينا.

كما تم العثور على 78 جثة تم نقلهم إلى مشرحة أثينا للقيام بالإجراءات المتعلقة بذلك منها تحليل DNA، وتم إنتهاء عمليات البحث والإنقاذ عن مركب المهاجرين المنكوبة، ولا يوجد أمل فى العثور على أى أحياء آخرين.



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حدثني عن ملابسات وقوع الحادث والمتسببين في خروج تلك المركب الغير شرعية حسب ما لديك من معلومات؟

بالنسبة للمتسببين في الحادث، فقد تم إعتقال 9 مصريين من الناجين من المركب المنكوبة، ووجهت إليهم تهم الإتجار بالبشر والتهريب وتعريض الأرواح للخطر وعرضوا على نيابة كالاماتا وسيمثلون غداً الثلاثاء امام قاضى التحقيقات بمحكمة كالاماتا.

وطبقا للمنظمة الدولية للهجرة كان على متن المركب 750 مهاجرا منهم 40 طفلاً تدعى السلطات البكستانية أن منهم 300 باكستانى وأعلنت الحداد ليرتفع العدد بعد ذلك لـ 17000 شخص غرقوا فى البحر الأبيض خلال العشر سنوات الماضية ليتحول البحر الأبيض لأكبر مقبرة للمهاجرين، وقال الناجون الذين تحدثوا إلى السلطات اليونانية إن كلا منهم دفع 4500 دولار للسفر إلى إيطاليا.



هناك احتجاجات واتهامات بحق خفر السواحل اليونانية لعدم إنقاذهم المركب وحدوث تلك الفاجعة الأليمة لجميع المسافرين؟

غرق مركب الهجرة غير الشرعية

بالفعل اندلعت احتجاجات فى أثينا ومدينة كالاماتا تتهم خفر السواحل اليوناني فى التقصير فى إنقاذ المركب، مما أدى ذلك إلى قيام المدعى العام اليونانى إيسيدوروس دوجياكوس بإصدار أمر بفتح التحقيقات فى الحادث يشرف عليه نائب المدعي العام للمحكمة العليا جورج أوكونومو وذلك بعد ماتبين من المعلومات الأولية ما يلى:-



أن غفر السواحل الأوروبى "فرونتكس" رصد المركب المنكوب أمام سواحل كالاماتا اليونانية فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الماضى وابلغ به غفر السواحل اليونانى.



أنه فى تمام الساعة 2 و17 دقيقة ظهرا تلقى نظام التحذير الهاتفى للكوارث البحرية رسالة استغاثة تفيد بأن المركب يواجه كارثة وقام على الفور نظام التحذير الهاتفى بإرسال إيميل لغفر السواحل اليونان أبلغه بذلك.



أن قبطان المركب التجارى لاكى ساليور توجه لمكان المركب المنكوبة فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة لإمدادها بالماء والغذاء بناءً على تعليمات غفر السواحل اليوناني.

مركب الهجرة غير الشرعية



أن المركب التجارى بيثفول واريور توجهت إلى المركب المنكوب فى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة فى نفس الموقع التى توجهت إليه المركب لاكى وأمددته بالغذاء والماء وهذا يعنى أن المركب لم يتحرك من موقعه ولم يكن فى حالة إبحار طبقا لموقع المراقبة البحرية مارين ترافك أنه تم تسجيل رسالة صوتية تحذيرية للمهاجرين على متن المركب بعدم الحركة على ظهر المركب خوفا من انقلابه.



وفي تمام الساعة الواحدة صباح الأربعاء إنقلب المركب وغرق بعد 7 ساعات لم يتحرك من موقعة وإستطاع الياخت مايان كوين القريب من الموقع إنقاذ مايمكن إنقاذه بالرغم مايقوله غفر السواحل اليونانى بأن المركب كان فى حالة إبحار ورفض المركب أى مساعدة من غفر السواحل اليونانى.

صف لنا المشهد الحالي باليونان بعد غرق المركب وحدوث هذا الحادث الأليم؟

بعد غرق المركب شارك فى عمليات الإنقاذ فرقاطة بحرية يونانية وطائرة هليوكبتر عسكرية بالاضافة إلى لنشات غفر السواحل، وعلى الفور امر رئيس الوزراء اليونانى بفتح تحقيق فى الحادث، ووصف فرانشيسكو روكا، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، غرق السفينة بأنه "رمز فشل المجتمع الدولي"، بينما شدد فريدو هيرينكس، مدير عمليات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يجب أن يكون كل فرد من الأرواح المفقودة على ضميرنا الجماعي بسبب الفشل في توفير ممرات آمنة للحماية.

ما مصير الأطفال القصر الناجين من حادث المركب الهجرة غير الشرعية باليونان، كيف ستتعامل معهم السلطات هناك؟

الأطفال القصر سيتم التحفظ عليهم ووضعهم في أماكن مخصصة لرعاية الأطفال، إلى أن يتم الطلب لرجوعهم من قبل أهلهم.

الناجين من غرق مركب غير الشرعية

أيضا ما مصير الضحايا الذين تم العثور عليهم حتى الان، وكيفية رجوع جثثهم لبلادهم؟

في البداية سيكون التعامل بعمل تحليل DNA لجثث الضحايا وبعد التعرف عليهم سيكون هناك إجراءات لرجوع كل جثمان لوطنه وأهله.

ما الخطوات التي ستتخذها دولة اليونان لعدم تكرار هذا الحادث الأليم مرة أخرى؟



في تحقيقات مهمة كبيرة شغالة منذ وقوع الحادث ومن وجهة نظري سيكون هناك إجراءات صارمة من قبل السلطات المعنية، ومن بعض الإجراءات المتوقع حدوثها فتح ممرات آمنة لتامين وصول تلك المراكب غير الشرعية إلى نقطة آمنة .

كيف ترى المشهد في مصر بعد حادث مركب اليونان، وهل ما يتم على أرض الواقع لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية كافي أم ماذا؟

في رأيي العمل من خلال حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمصر مجهود مشكور، ولكن يجب تناول البحث في أسباب الهجرة غير الشرعية بشكل جدي وبكل صراحة، لأننا محتاجين نتيجة فعلية للقضاء عليها.

ومن هنا أنادي كافة المسؤولين بمصر، ضرورة البحث بشكل جدي في الأسباب الحقيقية لظاهرة الهجرة غير الشرعية وعدم الاكتفاء بحملات التوعية.

كما أنه لا شك أن فشل سياسات الاتحاد الأوروبي في قضية الهجرة غير الشرعية وراء تكرار تلك الحوادث ويجب أن يعلموا ذلك جيدا لأن مثل تلك الحوادث الكارثية ستتكرر في حالة عدم تغير تلك السياسات التي ظهر فشلها.