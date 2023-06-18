عاجل
امتحان اللغة العربية 2023| شاومينج تبيع الوهم لطلاب الثانوية العامة
الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

الهجرة تكشف مفاجأة عن مركب المهاجرين الغارقين باليونان (فيديو)

عمرو عباس مساعد وزير
عمرو عباس مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات

 علق عمرو عباس، مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات، على تعرض مركب الهجرة غير الشرعية  للغرق قبالة السواحل اليونانية، قائلًا: “المركب تحرك من السواحل الليبية وليس من مصر،  ومصر لم تشهد انطلاق أي مركب للهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016”.

 المركب كان على متنها  نحو 400-750 شخصًا:

 وأوضح مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على فضائية “أون”، مساء اليوم السبت، أن الإحصائيات تشير إلى أن المركب كان على متنها نحو 400-750 شخصًا، وأن إجمالي الناجين 104 ناجين منهم 43  مصريًا منهم نحو 5 من القصر  وأعمارهم أقل من 18 عامًا ونحو 38  أعمارهم ما بين 20-40 عامًا".

txt

وزيرة الهجرة تتابع موقف الناجين والمفقودين في حادث غرق مركب اليونان

وأضاف مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات: "ليس لدينا حصر لإجمالي المصريين الذين كانوا على متن المركب والمتوفر فقط هم الناجين وعددهم 43  شخصًا".

 وأوضح أن هناك ثمانية من المصريين محتجزين لدى السلطات اليونانية قيد التحقيق بتهم الجريمة غير المنظمة والانضمام لجماعات ومنظمات خاصة بالهجرة غير الشرعية.

 

 

 ونعت مصر ببالغ الحزن والأسى في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس الجمعة، ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء، والذى كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا، وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم مصريون.

 وتتابع سفارة مصر في أثينا مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة، عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، كما تتابع وضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.

 وأكدت مصر مجددًا إدانتها بأشد العبارات، استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضة حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل.

 مشيرة في هذا الصدد إلى أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.

 وتقدمت حكومة مصر مجددًا بخالص العزاء والمواساة لأسر وذوى ضحايا هذا الحادث الأليم، سائلة المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

مواد متعلقة

اتحاد الجالية المصرية باليونان يكشف أسماء الناجين في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية

وزيرة الهجرة تتابع موقف الناجين والمفقودين في حادث غرق مركب اليونان

وزيرة الهجرة تؤكد دعمها الكامل للمستثمرين المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار بمصر

وزيرة الهجرة تستقبل كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسة دميانة بأيرلندا
الجريدة الورقية