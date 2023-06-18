الهجرة تكشف مفاجأة عن مركب المهاجرين الغارقين باليونان (فيديو)

علق عمرو عباس، مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات، على تعرض مركب الهجرة غير الشرعية للغرق قبالة السواحل اليونانية، قائلًا: “المركب تحرك من السواحل الليبية وليس من مصر، ومصر لم تشهد انطلاق أي مركب للهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016”.

المركب كان على متنها نحو 400-750 شخصًا:

وأوضح مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على فضائية “أون”، مساء اليوم السبت، أن الإحصائيات تشير إلى أن المركب كان على متنها نحو 400-750 شخصًا، وأن إجمالي الناجين 104 ناجين منهم 43 مصريًا منهم نحو 5 من القصر وأعمارهم أقل من 18 عامًا ونحو 38 أعمارهم ما بين 20-40 عامًا".

وأضاف مساعد وزير الهجرة لشؤون الجاليات: "ليس لدينا حصر لإجمالي المصريين الذين كانوا على متن المركب والمتوفر فقط هم الناجين وعددهم 43 شخصًا".

وأوضح أن هناك ثمانية من المصريين محتجزين لدى السلطات اليونانية قيد التحقيق بتهم الجريمة غير المنظمة والانضمام لجماعات ومنظمات خاصة بالهجرة غير الشرعية.

ونعت مصر ببالغ الحزن والأسى في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس الجمعة، ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء، والذى كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا، وعلى متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم مصريون.

وتتابع سفارة مصر في أثينا مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة، عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، كما تتابع وضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وأكدت مصر مجددًا إدانتها بأشد العبارات، استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضة حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل.

مشيرة في هذا الصدد إلى أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.

وتقدمت حكومة مصر مجددًا بخالص العزاء والمواساة لأسر وذوى ضحايا هذا الحادث الأليم، سائلة المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.