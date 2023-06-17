اتحاد الجالية المصرية باليونان يكشف أسماء الضحايا في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية

كشف محمد الزفزاف، رئيس اتحاد الجالية المصرية باليونان، عن أسماء ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية من المصريين باليونان، مبديا حزنه الشديد بشأن هذا الحادث الأليم، متمنيا انتهاء تكرار هذا المشهد المفجع على الساحة الدولية.

أسماء ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية

أسماء ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية

أسماء ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية

وأوضح رئيس اتحاد الجالية المصرية فى اليونان، في تصريحات خاصة للوفد، أن عدد الناجين حتى الآن من انقلاب مركب الهجرة غير شرعية من المصريين باليونان هو ٤٣ ناجيا.

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وأشار “الزفزاف”، إلى أن المركب كان قريب من البحر الإقليمى اليونان او مايعرف بالبحر الايوانى فى طريقها لعبور البحر الادرياتى إلى إيطاليا ولكنها انقلبت وعلى متنها أكثر من ٦٠٠ شخص، متابعًا: "الضحايا لا يحملون اوراق ثبوتية وجرت عملية الانقاذ فى ظروف صعبة يصعب فيها العثور على احياء أو جثث".

الناجين من غرق مركب الهجرة غير الشرعية

مركب الهجرة غير الشرعية

مركب الهجرة غير الشرعية

وكان مركب هجرة غير شرعية قد غرق قبالة السواحل اليونانية على متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين والذي كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا.

وقال الناجون الذين تحدثوا إلى السلطات اليونانية إن كلا منهم دفع 4500 دولار للسفر إلى إيطاليا. وتقول السلطات اليونانية، التي راقبت القارب على مدى 15 ساعة قبل غرقه بعدما تلقت تنبيها من روما بشأنه في اليوم السابق، إن ركابه رفضوا مرارا المساعدة قائلين إنهم يريدون الذهاب إلى إيطاليا. واعتُقل تسعة أشخاص، معظمهم من مصر، مساء أمس الخميس على خلفية غرق القارب.

وادانت الحكومة المصرية بأشد العبارات، استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضة حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل.

وأكدت مصر أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.