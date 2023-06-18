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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الاتحاد الأوروبي: عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن تتم بدون مصر

جوزيب بوريل الممثل
جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي

شدد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية،  نائب رئيس المفوضية الاوروبية، على ضرورة تحقيق السلام في الاراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق حل الدولتين، مشيرا إلى أن تحقيق السلام لن يتحقق  إلا بالمفاوضات بين الجانبين. 

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وأكد بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير سامح شكري، على ضرورة إحياء عملية السلام، معربا عن قلقه من التصعيد الحالي في الاراضي المحتلة.

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عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن تتم بدون مصر

وأعرب عن تطلع الاتحاد الاوروبي لخفض التصعيد بين الفلسطييين والإسرائيليين، مشيدا بالدور المصري الرئيسي والمحور في عملية السلام التي لا يمكن أن تنطلق من دون مصر التي وتطلع لهذا الدور وسندعمه بكل قوة.

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