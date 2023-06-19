إسرائيل تُعلن حقيقة إرسال دبابات "ميركافا" لأوكرانيا

كشفت "وزارة الدفاع الإسرائيلية"، عن حقيقة التقارير الصحفية، التي تحدثت عن إرسال دبابات "ميركافا" إلى دولة أوكرانيا، "الواقعة في شرق أوروبا".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين، قالت الوزارة في بيان، ردًا على التقارير الإعلامية التي تم تداولها مُؤخرًا: "التقارير حول نقل الدبابات الإسرائيلية إلى أوكرانيا كاذبة، وبسبب الحرب في أوروبا، أعربت عدة دول عن اهتمامها بالحصول على دبابات "ميركافا" من احتياطيات جيش الدفاع الإسرائيلي. ولم تؤد المباحثات بعد إلى اتفاق، إذ تنتظر موافقة وزارة الدفاع والدول المهتمة".

إسرائيل تُجري مفاوضات مع دولتين:

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلاً عن مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية الأسبوع الماضي، أن إسرائيل تُجري مفاوضات مع دولتين، إحداهما في قارة أوروبا، حول إرسال أكثر من 200 دبابة "ميركافا" من الجيل السابق، خرجت من الخدمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات تجري على خلفية الطلب المتزايد على المعدات العسكرية الإسرائيلية بسبب استنفاد الدول الغربية التي تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا لترساناتها.

من ناحية أخرى، تبنى البرلمان الأوروبي يوم الخميس قرارًا يدعو فيه حلف الناتو "لتمهيد الطريق وقبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف بأسرع ما يُمكن".

وصوت إلى جانب القرار 425 نائبًا في البرلمان، فيما عارضه 38 نائبًا، وامتنع 42 برلمانيًا آخر عن التصويت.

وجاء في القرار أن "نواب البرلمان الأوروبي يدعون الحلفاء في الناتو إلى تنفيذ التزاماتهم أمام أوكرانيا والسماح لكييف بأن تكون مدعوة إلى الحلف الدفاعي".

ويتوقع النواب انطلاق عملية انضمام أوكرانيا إلى الناتو بعد انتهاء العمليات القتالية.

وأضافوا أنه حتى انضمام أوكرانيا إلى الناتو، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والحلفاء في الناتو والشركاء أن يتعاونوا مع كييف بشأن وضع جدول زمني لتقديم الضمانات الأمنية.

واعتبر البرلمانيون أن اندماج أوكرانيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي "سيُعزز الأمن الإقليمي والعالمي، والروابط بين هذا البلد والمجتمع الأوروبي الأطلسي".

وفي سياق آخر، وقعت أوكرانيا مع جمهورية التشيك وسلوفاكيا على إعلان نوايا مشترك بشأن اقتناء وصيانة عربات المشاة القتالية، حسبما أفاد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.

وكتب ريزنيكوف عبر "تويتر" يوم السبت: "وقعنا مع نظيري السلوفاكي مارتن شكلينار ووزيرة دفاع جمهورية التشيك يانا تشيرنوخوفا إعلان نوايا في مجال شراء وصيانة عربات مشاة قتالية، مع جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا، وذلك على هامش اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا".