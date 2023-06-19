تعد الشاشات الذكية (Smart TVs) من أحدث التقنيات المستخدمة في عالم التلفزيون، حيث أنها تمكنك من الاستمتاع بمجموعة واسعة من الخدمات والمميزات التي تجعل تجربة المشاهدة أكثر تفاعلية ومتعة. وتتوفر تلفزيونات الذكية من عدة ماركات مختلفة،

وتختلف من حيث الأداء والسعر والمميزات المتاحة. في هذا المقال، سوف نستعرض بعض الماركات الرائدة في صناعة الشاشات الذكية والميزات الرئيسية التي تتميز بها هذه الشاشات.

الماركات الرائدة في صناعة الشاشات الذكية:

سامسونج: تعتبر سامسونج واحدة من أكبر الشركات المصنعة للشاشات الذكية في العالم، حيث تقدم مجموعة واسعة من الشاشات الذكية بمختلف الأحجام والتصاميم والمواصفات، وتتميز بجودة الصورة والصوت العالية، بالإضافة إلى نظام التشغيل الذكي الخاص بها Tizen.

إل جي: تعتبر إل جي من المراكز الرائدة في صناعة الشاشات الذكية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الشاشات الذكية بجودة صورة عالية ونظام تشغيل ذكي يعمل بنظام WebOS.

سوني: تتميز شاشات سوني الذكية بتصميمها الأنيق والجودة العالية للصورة والصوت، بالإضافة إلى نظام التشغيل الذكي Android TV الذي يمكنه الاتصال بالإنترنت وتوفير العديد من التطبيقات والميزات.

TCL: تقدم شاشات TCL الذكية بأسعار منخفضة مقارنة ببعض المراكز الأخرى، وتتميز بجودة الصورة والصوت العالية بالإضافة إلى نظام التشغيل الذكي Roku.

المميزات الرئيسية للشاشات الذكية:



1- نظام التشغيل الذكي: يعتبر نظام التشغيل الذكي أحد أهم الميزات التي تتميز بها الشاشات الذكية، حيث يوفر الوصول إلى الإنترنت وتطبيقات مثل Netflix وYouTube وغيرها من التطبيقات الشهيرة.

2- جودة الصورة: تعتبر جودة الصورة أحد أهم العوامل التي يجب النظر إليها عند شراء الشاشات الذكية، ويجب اختيار شاشة ذات جودة عالية وتقنية العرض الحديثة مثل 4K و HDR.

3- الصوت: يجب النظر إلى جودة الصوت عند شراء الشاشات الذكية، حيث يجب اختيار شاشة تتميز بنظام صوتي قوي وواضح ويمكن تخصيصه لتلبية احتياجات المستخدم.

4- التحكم الصوتي: تتوفر بعض الشاشات الذكية بميزة التحكم الصوتي، مما يسهل على المستخدمين التحكم في الشاشة بدون استخدام الريموت كونترول، فقط بالتحدث إلى الشاشة.

5- الاتصال بالإنترنت: تتيح الشاشات الذكية الاتصال بالإنترنت والتصفح على الويب، وتوفر ميزات مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات الاجتماعية والبحث على الإنترنت.

6- الصور والفيديو: تتيح الشاشات الذكية الاستمتاع بالصور والفيديو بشكل أفضل وأكثر تفاعلية، حيث يمكن عرض الصور والفيديوهات بدقة عالية ومشاركتها مع الأصدقاء والعائلة.

7- الألعاب: تتوفر بعض الشاشات الذكية بميزة الألعاب، حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالألعاب على الشاشة بشكل مريح وتفاعلي.

تعد الشاشات الذكية من التقنيات الحديثة التي توفر تجربة مشاهدة تلفزيونية مريحة وتفاعلية، وتتوفر مجموعة واسعة من الماركات والميزات. ويجب على المستخدمين اختيار الشاشة التي تتناسب مع احتياجاتهم وميزانيتهم وتتميز بجودة الصورة والصوت ونظام التشغيل الذكي.

مقاسات الشاشات

عندما يتعلق الأمر بحجم الشاشة، فإن حجم الشاشة المختار يعتمد على عدة عوامل، مثل حجم الغرفة ومسافة المشاهدة والميزانية المتاحة. وفيما يلي نستعرض بعض المعلومات حول مقاسات الشاشات التالية:

شاشة 70 بوصة تعد هذه الشاشة من أكثر الأحجام شيوعًا في الأسواق، وهي مناسبة للغرف الكبيرة ومسافة المشاهدة البعيدة. توفر هذه الشاشة تجربة مشاهدة سينمائية واسعة النطاق، ويمكن استخدامها للألعاب والرياضات الإلكترونية بسبب حجم الشاشة الكبير.

شاشة 75 بوصة تعد هذه الشاشة من الأحجام الكبيرة، وهي مناسبة للغرف الكبيرة ومسافة المشاهدة البعيدة. توفر هذه الشاشة تجربة مشاهدة سينمائية رائعة وتعزز تجربة الألعاب والرياضات الإلكترونية، كما أنها تعطي شعورًا بالانغماس في العرض.

شاشة 85 بوصة : تعد هذه الشاشة من الأحجام الكبيرة جدًا، وهي مناسبة للغرف الكبيرة جدًا والأفراد الذين يحبون تجربة المشاهدة السينمائية الفاخرة. توفر هذه الشاشة تجربة مشاهدة غامرة وواضحة، وتعزز تجربة الألعاب والرياضات الإلكترونية بشكل كبير.

شاشة 86 بوصة : تعد هذه الشاشة من الأحجام الكبيرة جدًا، وهي مناسبة للغرف الكبيرة جدًا والأفراد الذين يحبون تجربة المشاهدة السينمائية الفاخرة. توفر هذه الشاشة تجربة مشاهدة غامرة وواضحة، وتعزز تجربة الألعاب والرياضات الإلكترونية بشكل كبير.

مميزات شراء الشاشة من رنين.كوم

رنين.كوم هي إحدى المتاجر الإلكترونية الشهيرة ، والتي تبيع مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية بما في ذلك الشاشات. وفيما يلي بعض المميزات التي يمكن الحصول عليها عند شراء الشاشة من رنين.كوم:

1- توفر رنين.كوم مجموعة واسعة من الشاشات بمختلف المقاسات والانواع والماركات، مما يسمح للمستخدمين باختيار الشاشة التي تلبي احتياجاتهم وميزانيتهم.

2- توفر رنين.كوم ضمانًا على المنتجات التي تبيعها، مما يمنح المستخدمين الثقة في جودة المنتجات التي يشترونها.

3- توفر رنين.كوم خدمة التوصيل المجاني لبعض المناطق ، كما يمكن الحصول على خدمة التوصيل في أي مكان آخر مقابل رسوم إضافية.

4- يمكن للمستخدمين الحصول على الدعم الفني والمساعدة من خلال فريق خدمة العملاء المخصص لرنين.كوم، والذي يتمتع بالخبرة في المنتجات الإلكترونية.

5- يمكن للمستخدمين الاستفادة من العروض والتخفيضات التي يقدمها رنين.كوم على الشاشات وغيرها من المنتجات الإلكترونية، مما يساعدهم على توفير المال.

6- يتمتع موقع رنين.كوم بسمعة جيدة وتقييمات عالية من قبل المستخدمين، مما يعني أن المتجر يوفر خدمة عالية الجودة للعملاء.

يمكن القول أن شراء الشاشة من رنين.كوم يوفر المزيد من الخيارات والمرونة للمستخدمين، ويتيح لهم الحصول على منتجات عالية الجودة ودعم فني ممتاز، إلى جانب العروض والتخفيضات المتاحة من وقت لآخر.