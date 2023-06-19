خطة حكومية بملايين الدولارات لإعادة القطن لعرشه العالمي .. فيديو

قال منصور عبدالغني، متحدث وزارة قطاع الأعمال، إن القطن المصري من أجود الأنواع وله سمعة عالمية ويطلق عليه “القطن فائق الطول”، مضيفًا أن مساحة القطن المنزرعة بلغت أكثر من 2 مليون فدان في بعض الأوقات.

ونوه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة الغزل والنسيج، والعمل على تطويرها.

5600 جنيه

وأفاد أن المساحة المنزرعة الآن من القطن تبلغ 400 ألف فدان فقط، كما الحكومة وضعت سعر ضمان محصول القطن يبدأ من 5600 جنيه، موضحًا أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الزراعة بزراعة قطن قصير التيلة في منطقة شرق العوينات، كما أنه يوفر حاجة المصانع من القطن قصير التيلة.

وأشار إلى أنه تم دمج 29 شركة من الغزل والنسيج إلى 9 شركات لعدم حدوث تضارب في صناعة مشتقات القطن، لافتًا إلى أن هناك خطة تطوير مصانع شركات الغزل والنسيج بلغت نحو 50 مليار جنيه.

شراكات مع القطاع الخاص

وأوضح عبدالغني، أن تكلفة المعدات والآلات المستخدمة في المصانع التي دخلت في عملية التطوير بلغت نحو 450 مليون دولار، موضحًا أن المحلة الكبرى تستحوذ على 47% من خطة تطوير الغزل والنسيج، ويتم التشغيل التجريبي لمصنع 4 بشركة الغزل والنسيج، وهو يحتوي على مجموعة من الآلات الحديثة من بعض الدول الأوروبية.

وأكمل: “مصنع 4 بمنطقة المحلة، من المتوقع ان ينتج نحو 15 طن غزل يوميا، وسيتم تصدير كمية من الإنتاج للخارج، وجزء للقطاع الخاص”، لافتا إلى أنه يتم العمل على توقيع شراكات مع القطاع الخاص.

وأشار عبدالغني إلى أن دمياط سيكون بها مصنع غزل، كما ان قيمة الماكينات والآلات التي تم شرائها للمصنع بقيمة 72 مليون يورو، ومن المتوقع افتتاح عددا من المصانع الشهر المقبل.