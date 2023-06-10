ندوة إرشادية عن مكافحة دودة الحشد الخريفية وآفات القطن

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، ندوة إرشادية بمركز ديرب نجم ناحية جميزة بنى عمرو، ضمن سلسلة برنامج الدورات الإرشادية والمكافحة لدودة الحشد الخريفية وآفات القطن الأولى.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة ومحافظ الشرقية، وكذلك بالاشتراك مع معهد بحوث وقاية النبات وبتعليمات المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية.

وعلى هامش الندوة، تم المرور على زراعات الصيفي الذرة والقطن، وكذلك دودة الحشد الخريفية، وآفات القطن في تلك المرحلة.

حضر الندوة كل من: الدكتور حاتم الشناف معهد بحوث الوقاية، والمهندس أحمد العساسي، والمهندس محمد سعيد، والمهندس عابد مرسي من جهاز المكافحة، وعدد من المزارعين.