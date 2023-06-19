حصر أصول وأملاك الدولة لتفعيل المنظومة الرقمية

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التقى بلال حبش نائب محافظ بني سويف اليوم المهندس محمد موسى مدير المشروع بوزارة الإنتاج الحربى والمهندس محمد عبد العزيز بوزارة الاتصالات لعرض ومناقشة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة والمستجدات الخاصة بتفعيل المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أملاك الدولة والذي يأتي إطار توجيهات القيادة السياسية بحصر أصول الدولة وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء التي يتم ترجمتها على مستوى المحافظات وبالتنسيق والتعاون المثمر بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

في بداية اللقاء أشار نائب المحافظ إلى الجهود التي يتم تنفيذها في هذا الشأن تحت إشراف مباشر من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مؤكدا على أن هناك خطوات واجراءات نفذتها المحافظة في مجال لتطبيق منظومة حوكمة الأصول المملوكة للدولة، ضمن المشروع القومي لتكامل بيانات الدولة ومتابعة الإجراءات المنفذة لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والذي تتكامل خطواته مع منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة، وذلك نحو التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة .

وخلال اللقاء تمت مناقشة وعرض التكليفات الصادرة فى هذا الشأن لحصر أصول الدولة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمه بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة وهو الذى سبقه اجتماع للوفد مع مديرى الإدارات والجهات المختصة بحصر أصول الدولة واستعراض الهدف الرئيسي من المنظومة حصر أصول الدولة المستغلة والغير مستغلة والمؤجرة لزيادة موارد الدولة والمحافظة من خلال تحصيل الإيرادات وإدارة المنشآت والممتلكات الخاصة بالدولة لاستثمار هذه الموارد فى إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين فى كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها