إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب أجرة بقنا

أصيب 8 أشخاص من ضمنهم أطفال، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة بيجو على طريق قرية الرواتب، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وتلقت غرفة العمليات، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة بيجو على طريق قرية الرواتب، مركز أبوتشت، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بينهم أشقاء.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي عديلة حسين عثمان، 48 عامًا، ونعمة حسن عثمان، 45 عامًا، وعبد الرازق صبحي محمد، 22 عامًا، وحسين حماده عبدالرازق، 8 أعوام، وجيهان محمود علي، 27 عامًا، وأحمد حسنى عبد الرازق، 12 عامًا، وعلاء حسني عبد الرازق، 5 أعوام، وأسماء حسين حسن، 13 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.