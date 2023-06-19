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الإثنين 19 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

زلزال يضرب شرق البحر الأبيض المتوسط

زلزال
زلزال

ضرب زلزالا بقوة 3.7 درجة، علي مقياس ريختر ضرب شرق البحر الأبيض المتوسط، وفقا لمرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا.

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وأعلن مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع علي عمق 7.2 كيلو متر تحت سطح الأرض.

يذكر أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أعلنت في وقت سابق أن زلزالا بقوة 4.3 درجة علي مقياس ريختر ضرب مقاطعة أرضروم التركية.

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وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إلى أن الزلزال وقع في الساعة 14.43 بالتوقيت المحلي في منطقة أشكالي، وقع على عمق 12.52 كيلومترا

وكان عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، قد حذر في وقت سابق، من وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أو أقوى في إسطنبول بـ تركيا.

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